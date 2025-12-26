(VIDEO) Venezuela y el fin de la doctrina Monroe: EE. UU. perdió el control de su hemisferio | Varoufakis

Viernes, 26 de diciembre de 2025.- Venezuela y el fin de la doctrina Monroe: EE. UU. perdió el control de su hemisferio | Varoufakis¿Qué pasaría si el control de Estados Unidos sobre su propio hemisferio ya hubiera comenzado a romperse… sin una guerra, sin un tratado, y sin un anuncio oficial?Este análisis de estilo documental examina un punto de inflexión histórico en la geopolítica global y se basa sobre el supuesto hecho, basado en anteriores experiencias, de la presencia de barcos rusos en El Caribe.:Las señales silenciosas pero contundentes del fin de la doctrina Monroe y la pérdida progresiva de la hegemonía estadounidense en América Latina.No a través de invasiones.No mediante alianzas formales.Sino a través de sanciones, errores estratégicos y consecuencias no previstas.¿Empujó Washington a Venezuela directamente hacia Rusia… sin darse cuenta de lo que estaba provocando?Este episodio revela cómo décadas de presión económica, aislamiento financiero y coerción política terminaron produciendo exactamente el resultado que Estados Unidos intentaba evitar:una presencia militar rusa en el Caribe y una redefinición del equilibrio de poder en el hemisferio occidental.Desde una perspectiva realista, inspirada en el pensamiento de Yanis Varoufakis, este análisis explora:???? Por qué las sanciones contra Venezuela no lograron el colapso del Estado???? Cómo la coerción económica puede acelerar alianzas alternativas???? Por qué la presencia naval rusa no es provocación, sino respuesta estratégica???? Cómo Estados Unidos confundió poder con permanencia???? Qué revela este episodio sobre el declive de la dominación hemisférica???? Por qué la doctrina Monroe dejó de funcionar en un mundo multipolarEsto no es solo una historia sobre Venezuela.Es una historia sobre poder, arrogancia estratégica y lo que ocurre cuando la hegemonía se ejerce sin límites.Es una advertencia sobre cómo los imperios no caen por ataques externos,sino por decisiones acumuladas que ya no pueden revertirse.???? PREGUNTAS CLAVE QUE EXPLORA ESTE VIDEO• ¿Murió la doctrina Monroe en las aguas del Caribe?• ¿Empujaron las sanciones estadounidenses a Venezuela hacia Rusia?• ¿Puede EE. UU. seguir asumiendo control automático sobre su hemisferio?• ¿Es esta la señal de un orden mundial verdaderamente multipolar?• ¿Qué ocurre cuando la coerción reemplaza a la estrategia????? PARA QUIENES SIGUEN:• Yanis Varoufakis y el análisis estructural del poder• Geopolítica de América Latina• Relaciones EE. UU.–Rusia• Declive de la hegemonía estadounidense• Realismo político y consecuencias no intencionadas• Historia de la doctrina Monroe???? VER A CONTINUACIÓN▶️ ¿Por qué Estados Unidos nunca invadirá Venezuela?▶️ La armada rusa llega al Caribe: lo que Washington no quiere admitir▶️ Cuando la hegemonía se rompe: el nuevo orden mundial???? Suscríbete para análisis profundos sobre guerras modernas, poder global, sanciones, alianzas emergentes y las dinámicas que están redefiniendo el siglo XXI.=================================⚠️ DISCLAIMEREste canal es una plataforma independiente de análisis geopolítico y comentario informativo.No está afiliado a Yanis Varoufakis ni a ninguna institución oficial.Todo el contenido se basa en información de dominio público, fuentes periodísticas confiables, investigación histórica y análisis editorial propio.La narración utiliza asistencia de inteligencia artificial con fines educativos y periodísticos.Este contenido no constituye asesoramiento político, financiero ni legal, ni promueve hostilidad hacia personas o grupos.El enfoque se limita estrictamente a gobiernos, políticas públicas, estrategia y dinámicas de poder global.Venezuela y el fin de la doctrina Monroe: EE. UU. perdió el control de su hemisferio | Varoufakis