Efemérides del 26 de diciembre: Nace Mao (China, 1893) - Congreso de la primera central de trabajadores en Venezuela (1947)

Aquí algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 26 de diciembre: Destacamos las siguientes: Simón Bolívar es nombrado Presidente Vitalicio del Perú (1825)

Primera aplicación de la electricidad en Europa (1863)

Nace en China, Mao Zedong, en 1893

En 1947 se instala el Primer Congreso de Trabajadores, que da origen a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV) Siguen efemérides... Boxing Day o Día de las Cajas. Se celebra el 26 de diciembre en Gran Bretaña y países relacionados con lo que fue el Imperio Británico, como un día en el que se promueve la donación de regalos a los pobres. Celebración tradicional católica del Día de la Sagrada Familia, por la familia constituida por María, San José y el Niño Jesús, luego de la Navidad. Cristóbal Colón inicia en Haití la construcción del Fuerte Villa Navidad. Fue la primera construcción y población española establecida en el Nuevo Mundo o América (1492). Es puesta en escena La Dafne, primera ópera de la Historia, en Florencia, Italia (1598). Fue compuesta por Jacopo Peri (1561-1633), basda en la historia del dios griedo Apolo enamorándose de la ninfa Dafne. Como parte de la Guerra de la Independencia de Estados Unidos se da la batalla de Trenton, Nueva Jersey, en la que son derrotadas las tropas británicas (1776). En 1791, en Gran Bretaña, nace Charles Babbage, matemático inglés y científico de la computación (cálculo con máquinas mecánicas). Es considerado como el padre de la computación. Fue el diseñador de una calculadora mecánica. En 1833 completará su "máquina diferencial" para calcular logaritmos e imprimirlos y formulará los fundamentos teóricos de cualquier autómata de cálculo. Posteriormente se volcará en el proyecto de creación de una "máquina analítica" capaz de realizar cualquier secuencia de instrucciones aritméticas, por lo que se la considerará como la primera máquina programable de la historia.| El Congreso nombra a Simón Bolívar como Presidente Vitalicio de Perú (1825) y luego dicta la Constitución Bolivariana y nombra a Sucre general en jefe del ejército colombiano-peruano. El fundamento de la decisión de darle al Libertador la Presidencia Vitalicia era asegurar la independencia de la nación. Primera aplicación de la electricidad en Europa para el alumbrado de los faros costeros en el cabo de Heve, Francia (1863). En 1872 nace Norman Angell, escritor y político británico, premio Nobel de la Paz en 1933 (f. 1967). En 1890 muere en Nápoles (Italia), Heinrich Schliemann, arqueólogo alemán, descubridor de las antíguas ciudades de Troya y Micenas, y del Tesoro de Príamo. Recorrió Turquía con la Ilíada de Homero, en busca de Troya. Desarrolló métodos de investigación para localizarla. Por siglos nadie había encontrado pruebas de la existencia de la ciudad nombrada en el poema épico de Homero, que relata la guerra troyana con los griegos. En 1871 en el noroeste de la actual Turquía, Schliemann encontró los restos de la ciudad, también conocida como Ilión, que dio el nombre a la Ilíada. En 1893 nace en Shaoshan (Hunan, China) Mao Zedong, que será conductor de la revolución china, jefe del Estado, presidente del Partido Comunista de China, principal fundador de la República Popular China y su máximo dirigente desde su creación en 1949 hasta su fallecimiento en 1976. Inspiró toda una corriente del comunismo internacional conocida como el "maoismo". Se amplía la información sobre Mao con la efeméride de su muerte en 1976, incluída entre las efemérides publicadas en Aporrea el 09/09/22 - www.aporrea.org/tecno/n376496.html Nace Alejo Carpentier (1904), escritor cubano con influencia notable en la literatura latinoamericana. La crítica lo consideró uno de los escritores fundamentales del siglo XX en lengua española y uno de los artífices de la renovación literaria latinoamericana. Fue embajador en diferentes países. Publicó en París "Literatura y conciencia política en América Latina". También ejerció las profesiones de periodista y musicólogo. Obtuvo la distinción del Premio Miguel de Cervantes en 1977. Nace Imperio Argentina (1910), una actriz, cantante y bailarina argentina-española. Actuó en películas y protagonizo dos de ellas junto a Carlos Gardel en 1932, cantando a duo. Escuchar En 1923 se crea un comité de expertos para solucionar la incapacidad de Alemania para hacer frente a la deuda con los países vencedores de la Primera Guerra Mundial. En 1931, nace en Argentina, el artista plástico, activista humanitario y defensor de Derechos Humanos, Adolfo Pérez Esquivel, premio Nobel de la Paz 1980. Se hizo notable especialmente por su denuncia de la última dictadura argentina (años 70-80). También ha sido un destacado activista latinoamericano de la causa antiimperialista y particularmente de la lucha contra el pago de la Deuda Externa ilegítima. En 1947 se instala el Primer Congreso de Trabajadores que da origen a la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), la primera central de trabajadores surgida en Venezuela. En aquellos tiempos surge inicialmente con un carácter muy progresivo, agrupando a la clase obrera venezolana y sus luchas. Aunque predominó en ella la socialdemocracia (Acción Democrática - AD), hubo cierto espacio para el pluralismo político (excepto en el perído en que el gobierno ilegalizó al Partido Comunista de Venezuela y a organizaciones vinculadas con la insurgencia guerrillera), llegando a participar allí distintas fuerzas, incluidas varias corrientes de izquierda; pero la confederación sindical se fue burocratizando cada vez más, quedando al servicio de la casta dirigente y de los partidos burgueses o patronales, como un instrumento de conciliación y control sobre los trabajadores. El sindicalismo en venezuela, lastimosamente, volvería a repetir este ciclo con las organizaciones que pretendieron reemplazar a la CTV en tiempos de la revolución bolivariana, cayendo de nuevo en la burocratización y conversión en instrumento del patrono y el Estado. Nace Edward C. Prescott (1940), economista estadounidense, obtiene Premio Nobel de Economía en 2004, junto con el noruego Finn E. Kydiand, "por sus contribuciones a la Macroeconomía dinámica: la consistencia en el tiempo de la política económica y las fuerzas impulsoras detrás del ciclo económico". El cirujano francés Jean Hamburguer encabeza el equipo que logra el primer trasplante de riñón de un donante vivo (1953). El paciente fue Marius Renard, un carpintero de 16 años, que falleció tres semanas después de la intervención. El 26 de diciembre de 1961 Europa occidental vive una de las navidades más frías del siglo XX; en París se registran las temperaturas más bajas desde 1879. En 1979 - tropas de la Unión Soviética invaden Afganistán y esa guerra se convierte en su propio "Vietnam". Al no lograr liquidar a la resistencia y debido a la disolución de la URSS, las tropas se vieron forzadas a su retiro. En 1976, la banda británica punk Sex Pistols graba un disco simple con la canción God Save The Queen, considerada como un ataque a la monarquía encabezada por la Reina Isabel II de Inglaterra y un insulto a la corona. Los medios de comunicación del Reino Unido se negaron a difundir la canción, que lleva el mismo nombre del himno del país. Escuchar a Sex Pistols en God Save The Queen. Texto de la canción en español. Es asesinada en su casa de Ruhengeri, Ruanda, la zoóloga, conservacionista y defensora de los gorilas Dian Fossey (1985), el crimen jamás fue esclarecido. Dian Fossey, fue la autora del libro "Trece años con los gorilas de montaña", más conocido como "Gorilas en la niebla", por sus denuncias contra los cazadores furtivos de gorilas de montaña. Su historia ha sido llevada al cine. En 1991, queda declarado el fin de la Unión Soviética (URSS), con la ratificación del Tratado de la Comunidad de Estados Independientes (CEI), por la Cámara de las Repúblicas del Soviet Supremo soviético. Corea del Norte comienza a reactivar el complejo nuclear de Yongbyon, parado desde 1994, pero reitera que su objetivo es producir electricidad y subsistir en el invierno (2002). En 2000 la estación espacial Mir pierde contacto con el centro de control durante más de 20 horas. Una cadena de maremotos en el océano Índico, provocados por terremotos de magnitud 9 cerca de Sumatra, afectan, principalmente a Indonesia, Sri Lanka, India y Tailandia. Se contabiliza cerca de un cuarto de millón de muertos, mientras que miles de personas estaban desaparecidas (2004). Olas de hasta 10 metros de altura surcaron el océano a grandes velocidades y se estrellaron contra las costas, sin haber sido advertidas. La onda de choque provocó un acortamiento del período de rotación del planeta unos tres microsegundos. Se le considera el segundo terremoto más grande registrado desde que se inventó el sismógrafo (1875), detrás de otro ocurrido en Valdivia (Chile) en el año 1960. Muere Gerald Ford (2006), trigésimo octavo presidente de los Estados Unidos, que ejerció el cargo desde el 9 de agosto de 1974 hasta el 20 de enero de 1977, tras la renuncia de Richard Nixon por el escándalo Watergate. En 2006, el Tribunal de Casación iraquí ratifica la sentencia a muerte contra el expresidente Sadam Husein y dos de sus antiguos colaboradores en relación con la matanza de chiíes en 1982. También se le acusa de genocidio contra el pueblo kurdo. Se inaugura en China la línea de alta velocidad más larga del mundo con 2.298 kilómetros entre Pekín y Cantón (2012). En 2020 fallece el cantante puertorriqueño Tito Rojas, conocido como "El Gallo de la Salsa". El salsero, de 65 años, impuso temas como "Señora de madrugada", "Siempre seré", "Por mujeres como tú" y "Nadie es eterno". Sus temas se escucharon y bailaron mucho en Venezuela (y así continúa sucediendo, a pesar de que "nadie es eterno"). Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n361575.html En 2020 se fué físicamente Víctor Cuica, músico, saxofonista y actor venezolano, figura del jazz y la música afrocaribeña. Artista polifacético del cine y la televisión, compositor e intérprete, ejecutante de varios instrumentos de viento, reconocido por su innovación en la fusión del Jazz con la música afro-caribeña. Participó en el cine venezolano, entre los años 70 y 80, con el personaje de Alexis en "Se busca motorizado con moto propia y muchacha de buena presencia". Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n361584.html#_edn1 En 2021, por tercer año consecutivo, México resueva su "título" como el país más peligroso en el mundo para los periodistas, con al menos siete periodistas asesinados ese año (en muchos casos por los narcotraficantes), según información de Reporteros Sin Fronteras (RSF). Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n370284.html En Argentina, en 2022: Feministas logran libertad de socorristas argentinas encarceladas por acompañar abortos (aporrea.org). En 2023, Aruba advierte a migrantes venezolanos que serán interceptados en el mar, detenidos y no recibirán asilo. Ver: www.aporrea.org/ddhh/n389008.html En 2023, en Argentina, Milei anuncia el despido por decreto a 7.000 trabajadores estatales. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n389015.html