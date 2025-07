Amenazas de Trump paralizan venta de Monómeros a Colombia

Credito: Web

29-07-25.-En su visita reciente a Caracas, el Ministro de Minas y Energía de Colombia, Edwin Palma, sostuvo reuniones con el presidente Nicolás Maduro y otros altos funcionarios del gobierno venezolano, con el objetivo de abordar diversos temas en el ámbito energético. Entre los asuntos tratados, destacó la posible compra de la petroquímica venezolana Monómeros, una empresa clave en los planes de transición verde del gobierno de Gustavo Petro.



Monómeros, con sede en Barranquilla, ha sido considerada un activo estratégico, especialmente en un contexto de alta demanda de fertilizantes, producto que representa hasta el 30 % de la producción nacional. Sin embargo, el proceso enfrenta un obstáculo crítico: las sanciones comerciales y financieras impuestas por Estados Unidos a Venezuela.



El gobierno colombiano ha buscado alternativas para superar este impedimento, incluyendo la obtención de una licencia de la Oficina de Control de Bienes Extranjeros (Ofac) de Estados Unidos, que permita realizar transacciones comerciales y financieras con Monómeros. A pesar de los esfuerzos diplomáticos, la autorización aún no ha sido renovada (venció el 25 de junio), lo que complica la viabilidad del acuerdo.



En un esfuerzo por avanzar, la Superintendencia de Sociedades de Colombia ha tenido reuniones con representantes de la Casa Blanca para discutir la urgencia de la situación, dado que Monómeros enfrenta serios problemas financieros y se encuentra al borde de la quiebra. Las autoridades colombianas han propuesto acelerar la aprobación de la licencia, en particular para garantizar que entidades como el Banco Agrario y Ecopetrol no se vean afectadas por las restricciones.



De acuerdo con el análisis de El País, de España, la situación se complica aún más en un momento de tensas relaciones entre Colombia y Estados Unidos, donde el presidente Donald Trump advirtió sobre un arancel adicional del 25 % en sus exportaciones a Washington que involucren productos venezolanos. ¿Es momento de arriesgar a un negocio bajo esas condiciones?



No obstante, el gobierno colombiano considera que la adquisición de Monómeros es clave para diversificar el portafolio de Ecopetrol y fortalecer la industria petroquímica local, con el potencial de reducir los costos de los fertilizantes y mejorar la autosuficiencia en la producción de productos químicos.



Desafío y dificultades de liquidez



A pesar de estas oportunidades, la situación financiera de Monómeros sigue siendo un desafío. La empresa enfrenta serias dificultades de liquidez, con datos de 2024 que evidencian la precariedad de su situación económica. La gran incógnita es cómo financiar la compra y recuperación de la empresa, que emplea a unos 800 trabajadores y se encuentra a un paso de la quiebra. Además, el gobierno de Petro debe resolver si la compra es viable, dado el impacto financiero que esto podría tener.



El gobierno colombiano justifica la compra de Monómeros como una medida para garantizar precios justos en el sector agrícola, especialmente para los caficultores, papicultores y productores de palma de aceite, quienes dependen en gran medida de los fertilizantes de la empresa. Sin embargo, algunos analistas advierten que la idea de ofrecer precios por debajo del promedio solo sería posible con una política de subsidios, lo cual entra en conflicto con los problemas fiscales y presupuestarios del gobierno colombiano en los últimos años.



En este complejo panorama, expertos como el ingeniero de petróleos Julio César Vera sugieren que la compra de Monómeros podría ser una oportunidad para mejorar la productividad de la empresa, siempre y cuando pase a manos de un gobierno comprometido con la economía de mercado. En cambio, temen que el control bajo el régimen venezolano haya priorizado intereses políticos a costa de un rendimiento operativo eficiente.



El futuro de Monómeros depende ahora de la aprobación de la Casa Blanca, que definirá si la transacción puede concretarse o si los obstáculos regulatorios y políticos se interpondrán en el camino.

