Reuters: Ingresos por exportaciones petroleras de PDVSA fueron de US$17.520 millones en 2024

Según un informe revisado por la Agencia Reuters, en 2024 la estatal petrolera venezolana promedió una producción de 952.000 barriles diarios de petróleo.

Para 2024, la estatal Petróleos de Venezuela S.A (Pdvsa) reportó ingresos por exportaciones de hidrocarburos por el orden de los US$17.520 millones, en un año en el que estuvieron vigentes las licencias estadounidenses que permitían operaciones de empresas extranjeras en el país, según un informe de resultados visto por la Agencia Reuters.

A finales de mayo pasado, la administración estadounidense canceló las licencias que permitían la exportación de crudo venezolano a los socios de PDVSA, incluyendo a la empresa Chevron.

El año pasado, la petrolera venezolana exportó, en promedio, unos 805.500 barriles diarios de petróleo (bpd), según los datos preliminares de los resultados financieros y operacionales de 2024. En 2023, la petrolera comercializó un promedio de 700.000 bdp.

Según el informe de la petrolera, Venezuela promedió el año pasado una producción de 952.000 bpd, frente a los 783.000 bpd de 2023, de acuerdo con las fuentes directas del reporte de la OPEP.

PDVSA no respondió de inmediato a una solicitud de comentarios. No hay cifras de años anteriores, porque la petrolera no publica sus informes desde 2016.

El presidente Nicolás Maduro ha rechazado las sanciones impuestas por Estados Unidos y otros países, argumentando que se trata de medidas ilegítimas que constituyen una «guerra económica» diseñada para paralizar al país.

Pese a la cancelación de las licencias petroleras, el Ejecutivo nacional ha reiterado que la producción petrolera se mantiene por encima de un millón de barriles diarios y que las exportaciones avanzan con normalidad.

En 2024 los destinos de las ventas de crudo fueron Asia, Estados Unidos y Europa. No obstante, luego de que EE.UU suspendiera las licencias, las exportaciones, que en junio fueron 844.000 bpd, se orientaron a China.

PDVSA aportó al fisco nacional el equivalente a US$10.410 millones ese año, una cifra similar a la prevista en el presupuesto de 2024.

Los ingresos por las ventas internas, gasolina y otros combustibles, fueron equivalentes a US2.200 millones, según el documento, detalla una nota de la Agencia Reuters.