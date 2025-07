OFAC emite licencia para operaciones con gas licuado en Venezuela

7 de julio de 2025.- La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, en inglés), del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, emitió la Licencia General N.º 40D, que permite la entrega y descarga de gas licuado de petróleo en Venezuela hasta el 5 de septiembre, siempre que la carga se haya embarcado antes del 7 de julio de 2025.



Esta medida ocurre en el contexto de una serie de sanciones unilaterales que durante más de una década ha intentado asfixiar a la industria energética venezolana y afectar directamente al pueblo.



La decisión, firmada por Lisa M. Palluconi, directora interina de la OFAC, reemplaza en su totalidad a la Licencia General No. 40C emitida en julio de 2024. Esta renovación mantiene una excepción clave dentro del régimen de sanciones impuesto por las órdenes ejecutivas 13850, 13857 y 13884, que restringen las transacciones con el gobierno venezolano y Pdvsa.



La licencia autoriza únicamente las transacciones "ordinariamente incidentes y necesarias" para la entrega de GLP en territorio venezolano. No permite pagos en especie con petróleo o derivados, ni operaciones con personas bloqueadas distintas a Petróleos de Venezuela S.A. (PDVSA) o entidades controladas por esta.



Además, la OFAC aclara que esta autorización no exime a las partes involucradas del cumplimiento de otras normativas federales, como las impuestas por el Buró de Industria y Seguridad del Departamento de Comercio.

