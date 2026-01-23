(VIDEO) Renato Núñez se convierte en el primer pelotero de la LVBP en conectar dos grand slam en un mismo juego

Yyyyyyyyy allá vaaaa el grand slam de Renato Núñez que impulsaba 4 carreras más para Magallanes en el primer inning ante Bravos de Margarita y son 7 carreras las de la nave.#VamosMagallanes#Magallanes#YoSoyMagallanero#LVBP#todosabordo pic.twitter.com/YtXZmYGKRA — Fans del Magallanes (@fansmagallanes) January 21, 2026

Yyyyyyyyy allá vaaaa el segundo grand slam de Renato Núñez en el juego y ahora gana Magallanes a Bravos 12-1.#VamosMagallanes#Magallanes#YoSoyMagallanero#LVBP#todosabordo pic.twitter.com/3toOB4fiUK — Fans del Magallanes (@fansmagallanes) January 22, 2026

23-01-26.-El pelotero magallanero Renato Núñez volvió a hacer historia al convertirse en el primer bateador de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional (LVBP) en conectar dos grand slam en un mismo juego, con lo que impulsó ocho carreras para su equipo.La hazaña se produjo en el encuentro del miércoles entre los Navegantes del Magallanes y los Bravos de Margarita, que se llevó a cabo en el Estadio Nueva Esparta y que cerró con marcador 12-2 a favor de los valencianos.Renato Núñez despachó el primer jonrón con bases llenas en el primer inning, frente al pitcher Adrian Luna. Las cuatro carreras impulsadas por Nuñez pusieron el marcador 7-0.En el séptimo episodio, con Luis Amaya en el pitcheo, Núñez tomó turno con un escenario similar al del primer capitulo: todas las bases llenas. A pesar de haberse lastimado el tobillo con un foul, el bateador magallanero golpeó la pelota con fuerza y la sacó del campo.«Yadier Molina (mánager de Magallanes) se acercó y me dijo que, si sentía mucho dolor, era mejor que saliera del juego, pero yo le dije que no. El golpe fue bastante fuerte, pero ese turno era mío. Esos tres corredores eran míos«, expresó Renato Núñez.Además de la hazaña de convertirse en el único pelotero que ha conectado dos jonrones con las bases llenas en un mismo juego de la LVBP, Nuñez se une a la selecta lista de bateadores que han impulsado ocho carreras en un solo encuentro de la postemporada. Algo que hasta ahora solo han conseguido cinco beisbolistas: Gonzalo Márquez, Kevin Bass, Jeff Grotewold, Robert Pérez y ahora Renato Nuñez.Con este triunfo, el Magallanes se posiciona en el tercer lugar de la tabla, con 7 juegos ganados y 6 perdidos, al igual que las Águilas del Zulia; por detrás de Caribes de Anzoátegui, que lidera la postemporada con 8 ganados y 5 perdidos; y Cardenales de Lara, con 7 ganados y 5 perdidos.Bravos de Margaritas, por su parte, ya está eliminado con solo 3 encuentros ganados y 10 perdidos.