Denuncian hostigamiento por parte del Sebin, PNB y GNB contra 200 pescadores wayuu en la Guajira

25-02-26.-Unos 200 pescadores de las comunidades de Jurubá, Caracolito, Los Mochos y El Cañito, en el municipio Guajira del estado Zulia, habrían sido víctimas de hostigamiento por parte de funcionarios del Sebin, la Guardia Nacional y la Policía Nacional Bolivariana (PNB), bajo el argumento de una supuesta búsqueda de sustancias ilícitas en el territorio wayuu, que al parecer aparecieron flotando en la playa.



Algunas de las familias afectadas declararon que los funcionarios irrumpieron por primera vez en sus hogares el 23 de enero durante la madrugada, bajo amenazas de muerte para que entregaran una cantidad de droga que suponían tenían en su poder. Las incursiones se repitieron el 6 de febrero a las 6:00 de la tarde y, más recientemente, el 20 de febrero.



Esta situación mantiene en zozobra a niños, personas de la tercera edad y mujeres embarazadas.



Exigen respeto



Danaire Delgado, una de las mujeres pescadoras de la localidad exigió el cese de los atropellos. “Desde la comunidad de Jurubá exigimos a los entes gubernamentales que respeten nuestros Derechos Humanos y nuestros valores como personas y como wayuu. Que nos dejen trabajar, porque la pesca es el sustento de nuestro hogar. Solicitamos que retiren el punto de control que instalaron en la playa. Parece que quisieran que muramos de hambre”.



Otra de las víctimas, con los ojos nublados por las lágrimas, relató el impacto emocional en los más vulnerables. “Queremos que nos escuchen, que sean portavoces de la palabra respeto en mayúsculas. Respeto por nuestros hijos, respeto moral y psicológico. Por más que porten un uniforme, deben tener educación. Hay niños con maltrato psicológico y verbal que hoy ven un vehículo y salen corriendo por el miedo”, manifestó.



El drama de las familias wayuu



Paola Delgado, otra de las entrevistadas, relató cómo los funcionarios llegaron a su vivienda gritando su nombre violentamente.



“Decían que tenía que entregar la droga o mataban a mi hermano. Es una situación de pánico. Nosotros no tenemos la culpa de que esa droga cayera en territorio wayuu. ¿Acaso somos nosotros los responsables?”, cuestionó.



Ante esta crisis, los pescadores y sus familiares elevaron su voz a las autoridades nacionales e internacionales, agotados de los maltratos físicos, verbales y psicológicos que vulneran su integridad en la zona fronteriza. Es importante mencionar que ante esta denuncia de los vecinos ningún ente de gobierno se ha pronunciado.



Versión policial



El 19 de febrero el Grupo de operaciones estratégicas (Goes) en su cuenta de Instagram reportó que 5729 panelas de marihuana fueron desenterradas de las orillas de las playas de Caimare Chico, sector Guincua, municipio indígena bolivariano Guajira, frontera de Zulia con Colombia.



Los agentes desenterraron 107 fardos que contenían las 5729 panelas contentivas de “restos vegetales de la planta cannabis sativa, conocida como marihuana”, indicó el reporte con un peso de 2864 kilos.

