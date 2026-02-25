Gaceta Oficial 43.315 miércoles 11 de febrero 2026

Gaceta Oficial 43315, miércoles 11 febrero 2026.

Official Gazette 43315, Wednesday, February 11, 2026.

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA AGRICULTURA PRODUCTIVA Y TIERRAS

Resolución que designa a los ciudadanos que en ella se mencionan, como Miembros de la JUNTA ADMINISTRADORA AD-HOC DE LA EMPRESA AGROPECUARIA FLORA, C.A. (AGROFLORA).

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

Resolución que designa a Yamily Beatriz Suárez Vílchez, como Directora (E) de la Zona Educativa del estado Zulia, adscrita al Despacho del Ministro.

MINISTERIO PÚBLICO

Resolución que traslada a Dayerlin Fabiola Martínez Peña, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Séptima del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Valencia.

Resolución que traslada a Francelis Anthonella Pascuale Pestana, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Carabobo, con competencia Plena y en Delitos Menos Graves en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en Valencia.

Resolución que traslada a Bryan José Márquez Perales, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía 44 Nacional con competencia Plena y en Materia de Tránsito, Vehículos y Vialidad, con sede en Puerto Cabello.

Resolución que traslada a Luis Enrique Pérez Ulacio, como Fiscal Auxiliar Interino a la Fiscalía Vigésima Tercera del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Guárico, con competencia Plena y en Delitos de Homicidio, Delitos Graves y Contra la Propiedad en las Fases de Investigación, Intermedia y de Juicio Oral, con sede en San Juan de Los Morros.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a Rafael Andrés Hidriago Arellano, en la Fiscalía 3 Nacional Contra las Drogas en Materia Plena y Especial en Extinción de Dominio.

Resolución que designa como Fiscal Provisorio a José Luis Freites González, en la Fiscalía 70 Nacional Contra las Drogas y ante Sala Accidental Segunda de Reenvío Procesal Transitorio de la Corte de Apelaciones del Circuito Judicial Penal y Especial en Extinción de Dominio.

Resolución que designa como Fiscal Auxiliar Interino a Marjorie de Los Ángeles Lezza Martín, en la Fiscalía Décima Cuarta del Ministerio Público del Segundo Circuito de la Circunscripción Judicial del estado Bolívar, con sede en Puerto Ordaz y competencia en materia Contra las Drogas, Extorsión y Secuestro.

Resolución que designa a Cristina Carolina Díaz Santana, como Jefe de División (Encargada) de la Unidad Administradora Desconcentrada del Ministerio Público de la Circunscripción Judicial del estado Barinas.