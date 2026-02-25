Brasil: lluvias dejan al menos 36 muertos y decenas de desaparecidos

Bomberos trabajan en un edificio destruido por las fuertes lluvias en Juiz de Fora, estado de Minas Gerais, Brasil

25 de febrero de 2026.- Al menos 36 personas perdieron la vida, 40 están desaparecidas y más de 400 debieron abandonar sus hogares en el sureste de Brasil debido a lluvias récord en las últimas horas en la región, según un balance oficial de las autoridades.



El presidente Luiz Inácio Lula da Silva reconoció el estado de calamidad en el municipio de Juiz de Fora, decretado en la madrugada por la alcaldesa Margarida Salomao ante la "gravísima situación".



Además, puso en "alerta máxima" a la defensa civil nacional y envió refuerzos a la región para los trabajos de rescate, indicó en la red social X.



De acuerdo con Salomao, este es el febrero más lluvioso de la historia de este municipio de unos 540.000 habitantes, con 584 milímetros de agua acumulados (unos 584 litros por metro cuadrado).



El temporal provocó que el desbordamiento de un río, inundaciones, deslizamientos de tierra e impresionantes derrumbes de edificaciones que fueron grabados por vecinos.



Al menos 22 personas han muerto en Juiz de Fora y otras 7 en el vecino municipio de Ubá, ambos en el estado de Minas Gerais. Salomao advirtió en un mensaje en video que "los barrios están aislados" y la situación es "extrema", con al menos 20 deslizamientos de tierra registrados.