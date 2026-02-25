Máxima Tensión Global: EEUU despliega 50 aviones de combate mientras Irán advierte que defenderá su soberanía "hasta las últimas consecuencias"

Irán responde que se defenderá ante ataques injustificados de EEUU a su soberanía Credito: Agencias

El tablero de Oriente Próximo ha entrado en una fase de alerta máxima tras la movilización de más de 50 aviones de combate estadounidenses hacia la región. Lo que el Pentágono describe como una maniobra de disuasión necesaria para proteger a sus aliados, es denunciado desde Teherán como una amenaza directa a la integridad territorial de la República Islámica, que ha prometido una respuesta "decisiva y proporcional" ante cualquier intento de agresión.

1. El Arsenal del Pentágono: Disuasión de alta tecnología

El despliegue incluye escuadrones de cazas de quinta generación, como los F-35 Lightning II y F-22 Raptor, posicionados en bases estratégicas de Jordania y los Emiratos Árabes Unidos. Según fuentes del Departamento de Defensa, esta presencia busca neutralizar la capacidad de respuesta iraní tras meses de incidentes en el Estrecho de Ormuz, aplicando una estrategia de presencia militar dinámica para evitar un escalamiento mayor de las hostilidades.

2. La postura de Teherán: Soberanía y legítima defensa

Irán no ha guardado silencio ante lo que califica como una "provocación bélica". En una comunicación oficial dirigida a las Naciones Unidas, la misión permanente de Irán advirtió que cualquier incursión en su espacio aéreo o ataque a sus instalaciones será considerado un acto de guerra.

El Ministerio de Exteriores iraní subrayó que su reciente movilización de baterías de misiles y drones no es una provocación, sino un acto de soberanía nacional amparado por el Artículo 51 de la Carta de la ONU sobre la legítima defensa. Teherán ha sido enfático: "Estados Unidos asumirá la responsabilidad total por las consecuencias incontrolables" de sus movimientos militares.

3. Un duelo de narrativas en el Estrecho de Ormuz

Mientras Washington justifica el despliegue como un escudo de seguridad, Irán lo denuncia como una violación al derecho internacional. Las fuerzas iraníes han puesto en marcha protocolos de preparación total, realizando ejercicios navales cerca del Estrecho de Ormuz para demostrar su capacidad de control sobre una de las rutas petroleras más vitales del mundo.

4. Impacto Global e Incertidumbre

La acumulación de arsenal en una zona tan volátil mantiene a los mercados internacionales en vilo. Con los precios del crudo reaccionando al minuto, la comunidad internacional observa con cautela si esta presión militar forzará una salida diplomática o si, por el contrario, la cadena de acción y reacción conducirá a un desenlace de consecuencias impredecibles para la estabilidad global.