Trump: "De nuestros nuevos amigos de Venezuela hemos recibido más de 80 millones de barriles de petróleo"

Trump pronuncia su Discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio de Estados Unidos en Washington Credito: AFP

25-02-26.-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, pronuncia su Discurso sobre el Estado de la Unión en la Cámara de Representantes del Capitolio de Estados Unidos en Washington, el primero de su segundo mandato, la noche de este martes, 24 de febrero.

Con la frase: "Nuestra nación está de vuelta y más fuerte que nunca", inició su discurso el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

El presidente Trump al momento de ingresar al Congreso para iniciar su discurso. Foto: Agencias

"Hemos logrado una transformación que nadie había visto nunca, una transformación histórica", continuó.

Se refirió a la inmigración ilegal y cómo ha bajado desde su llegada a la presidencia en segunda ocasión: "No vamos a volver a lo de antes, nuestra frontera es segura, nuestra economía está creciendo… EEUU es respetada quizá como nunca antes"

"Después de cuatro años en los que millones de migrantes cruzaron la frontera, hoy tenemos la frontera más segura del mundo. En los últimos nueve meses cero inmigrantes ilegales han sido admitidos en EEUU", al tiempo que dijo que siempre están abiertos a que entren nuevas personas de manera legal.

"Homicidios a la baja, el año pasado se registró la cifra más baja en 125 años", dijo.

Aseguro que Biden tenía la "peor inflación". Señaló al Gobierno de Joe Biden por la "peor inflación", y aseguró: "La inflación cayó a 1,7 % en los últimos tres meses, y está en su nivel más bajo en cinco años".

Así como el precio de la gasolina que bajó a menos de 2,50 en la mayoría de los estados de EEUU y hasta en 1,85 por galón.

"Ahora tenemos la nación más pujante del mundo"

"La gente por primera vez va a sentir que tiene riqueza", dijo. Resalta la inversión multimillonaria que ha recibido de distintos países. "Hace cuatro años éramos un país muerto. Hoy tenemos la nación más pujante del mundo". Alude al crecimiento de empleos.

En cuanto a la producción petrolera destacó que han elevado a 600 mil barriles por día.

"De nuestros nuevos amigos de Venezuela hemos recibido más de 80 millones de barriles de petróleo", aseguró. La producción, afirma, está en su nivel más alto. "Cumplí mi promesa de perforar, perforar", recalcó.

Las próximas olimpiadas serán en Los Ángeles 2028

El presidente Trump aseguró que la próxima vez que se encienda la llama olímpica será en Los Ángeles, en 2028, para las Olimpíadas de verano. "Haremos un excelente trabajo". Y "Los Ángeles será una ciudad segura, como lo es Washington".

La medicina en EEUU tiene los precios "más bajos"

El presidente Trump aseguró que el país paga hoy los precios "más bajos del mundo" por las medicinas. Logré llevar el precio de las medicinas del nivel más alto al más bajo. La diferencia es de 600 % o más, dijo.

"Le hicimos frente al terrible costo del cuidado de la salud". Criticó el Obamacare por "beneficiar a las aseguradoras, no al pueblo". Elogió su Plan de cuidados a la salud. "Quiero pagar los pagos a las aseguradoras y que el dinero vaya al pueblo", dijo. Y defendió la transparencia del plan.

Habló de política exterior

Trump habló de política exterior. "Estamos restableciendo la seguridad en el país y en el mundo", dice. Insiste en que acabó con ocho guerras y agradece al enviado especial Steve Witkoff y a su yerno, Jared Kushner, por su ayuda en el tema de Medio Oriente. También agradece al secretario de Estado, Marco Rubio. "Pasará a la historia como el mejor secretario de Estado del país".

Afirmó que gracias al cese el fuego que negoció entre Israel y Hamas, todos los rehenes israelíes vivos y los cuerpos de los fallecidos han regresado a casa.

Lucha contra el narcotráfico

Aseguró que acabaron con uno de los peores líderes del narcotráfico en México, al referirse a la muerte de alias ‘El Mencho’, ejecutada este domingo.