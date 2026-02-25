Contratista italiana Saipem «está lista» para reanudar operaciones en Venezuela

Saipem, contratista petrolera italiana, está lista para reanudar sus operaciones en Venezuela en el contexto de la flexibilización de las sanciones estadounidenses tras la captura y extracción de Nicolás Maduro.

«Las cosas en Venezuela están cambiando muy rápido. Es un país donde trabajamos mucho en el pasado y estamos listos para regresar tan pronto como haya demanda de los clientes«, dijo Alessandro Puliti, presidente ejecutivo de Saipem, según lo reseña Reuters.

La información indica que la expectativa es Saipem participe en los procesos de licitaciones para las adjudicaciones de contratos a empresas estadounidenses y de otros países para participar en la industria petrolera venezolana.

«Hasta el día de hoy, no hemos recibido solicitudes para participar en licitaciones ni para realizar estudios de ingeniería preparatorios para licitaciones. Espero que esto pueda suceder más adelante en el transcurso del año», dijo el ejecutivo en una conferencia de prensa.