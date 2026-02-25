(VIDEO) Es "insuficiente y excluyente". PCV afirma que Ley de Amnistía debe garantizar libertad plena a trabajadores perseguidos

Yul Jabour, miembro del Buró Político del Comité Central del PCV Credito: TP

26-02-26.-El Partido Comunista de Venezuela (PCV) afirmó que la reciente aprobación de la Ley de Amnistía para la Convivencia Democrática abre una posibilidad para la liberación de personas detenidas por razones políticas, aunque advirtió que el instrumento es «insuficiente y excluyente» y no establece responsabilidades del Estado ni garantías de reparación a las víctimas.



Yul Jabour, miembro del Buró Político del Comité Central del PCV, señaló que la organización ya había alertado sobre las limitaciones del instrumento legal.



«En la ley no se determina, por ejemplo, la responsabilidad del Estado venezolano en las violaciones al debido proceso que ocurrieron», afirmó.



No obstante, destacó que el PCV considera que la ley puede abrir un camino para excarcelaciones, especialmente de trabajadores y luchadores sociales criminalizados por su acción reivindicativa.



«A pesar de ser insuficiente y excluyente, consideramos que es una ley importante porque abre un espacio para excarcelaciones y liberaciones de un importante conjunto de la sociedad venezolana que fue privado de su libertad por defender derechos y emitir opiniones», indicó.



Jabour denunció que el instrumento no contempla de forma expresa a trabajadores, campesinos e indígenas que han sido judicializados, pero expresó que el PCV espera que la comisión creada para su aplicación atienda estos casos.



«Aspiramos que, a través de la comisión especial, puedan darse excarcelaciones y liberaciones de trabajadores, campesinos e indígenas que han sido víctimas de la política represiva del Estado venezolano», dijo.



El Buró Político del PCV consignó un listado de más de un centenar de trabajadores petroleros detenidos arbitrariamente entre 2024 y 2025 en Puerto la Cruz, Anzoátegui, y en el Complejo Refinador de Amuay en Falcón. Así como un registro de alrededor de 20 casos de dirigentes sindicales presos por luchar.



Asimismo, Jabour insistió en la necesidad de garantizar la libertad plena de quienes permanecen bajo medidas restrictivas, pese a haber salido de prisión.



«Existe un número importante de trabajadores que fueron excarcelados, pero se les mantiene libertad condicionada, medidas cautelares de presentación, arresto domiciliario y restricciones a su activismo político. Aspiramos que esta ley tenga el alcance de garantizar su libertad plena», subrayó.



Rechazo a la presencia de altos funcionarios estadounidenses en Venezuela

El dirigente comunista también rechazó la visita de altos funcionarios del gobierno de Estados Unidos al país, al considerar que forma parte de una política de subordinación.



«Rechazamos contundentemente el desfile de altos funcionarios del gobierno estadounidense que han estado pasando por nuestro territorio. Son los mismos que lanzaron las bombas el 3 de enero contra nuestro país», denunció.



Según Jabour, estas visitas buscan consolidar el control de los recursos estratégicos venezolanos.



«La presencia del director de la CIA, del secretario de Energía y del jefe del Comando Sur busca establecer los mecanismos para ejecutar las políticas del imperialismo estadounidense en nuestro país y en la región», afirmó.



También alertó sobre la posible instalación de centros de cooperación en materia de seguridad, que —a su juicio— podrían encubrir presencia militar extranjera.



«Esas instalaciones que hoy llaman centros de cooperación, en la práctica son bases militares dirigidas por el gobierno estadounidense, lo que reviste un carácter inconstitucional y viola la soberanía nacional», sostuvo.



Intento de reforma laboral regresiva

Finalmente, el dirigente advirtió sobre la intención de reformar la Ley Orgánica del Trabajo, los Trabajadores y las Trabajadoras (Lottt) lo que —según afirmó— podría legalizar la pérdida de derechos laborales.



«Altos jerarcas de Fedecámaras, articulados con funcionarios del gobierno, pretenden impulsar una reforma de la Ley Orgánica del Trabajo para legalizar la destrucción del salario, las prestaciones sociales y las jubilaciones», denunció.



El PCV reiteró su compromiso de acompañar las movilizaciones en defensa de los derechos laborales y las libertades democráticas.



«Nuestro llamado es a fortalecer la unidad de acción de la clase trabajadora para defender el derecho a un salario digno y las conquistas históricas del pueblo venezolano», concluyó Jabour.

La fuente original de este documento es:

TP (https://prensapcv.wordpress.com/2026/02/24/pcv-ley-de-amnistia-debe-garantizar-libertad-plena-a-trabajadores-perseguidos/)