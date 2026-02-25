Comunas del municipio Zamora actualizan sus ACA para Consulta Popular del próximo 8M

Villa de Cura, 23 de febrero. "A partir de las Agendas Concretas de Acción (ACA), se perfilan los proyectos que van a la próxima consulta del 08 de marzo", aseveró, este lunes, el vicepresidente Sectorial de Planificación, Ricardo Menéndez, en su participación en una Asamblea con voceros y voceras de las 24 Comunas del municipio Zamora, estado Aragua.
Durante el encuentro, Menéndez señaló que "hemos visto proyectos vinculados al área de campesino, a la juventud, al tema productivo, entre otros".
Así mismo, enfatizó que todo este trabajo de actualización de las ACA en cada uno de los Circuitos Comunales y Comunas rumbo a la próxima Consulta Popular Nacional ha dejado grandes aprendizajes en el Poder Popular.
El nuevo Sistema de Gobierno
En ese sentido, resaltó que durante el debate en el territorio en las asambleas del Poder Popular "se perfila la trascendencia de un nuevo Sistema de Gobierno Comunal y Popular que planteó el presidente Nicolás Maduro, y lo que lleva la presidenta encargada Delcy Rodríguez, en función de las grandes transformaciones de la sociedad venezolana"
El ministro de Planificación manifestó que "se ve la huella que está en el territorio en lo organizativo, político, y en las mejoras concretas que se generan en cada una de las comunidades, sobre todo la diferencia de edades en función de los distintos proyectos".
Finalmente, la alcaldesa Anahís Palacios resaltó que "la Consulta Popular Nacional es una de las invenciones más hermosas de la Revolución Bolivariana".