(VIDEO) Noveno buque interceptado: EEUU confirma el abordaje del tanquero Bertha en el Índico

El Departamento de Guerra de Estados Unidos informó la mañana de este martes, 24 de febrero, que interceptó un buque que había estado rastreando desde el mar Caribe hasta ser abordado en el océano Índico.25-02-26.-Este es el noveno barco confiscado y de ellos ha sido el tercero que ha estado sujeto a una persecución por parte de las fuerzas estadounidenses en el marco de la Operación Lanza del Sur, para impedir el transporte ilegal de hidrocarburos venezolanos por parte de la «flota fantasma» de Rusia e Irán.El barco lleva por nombre Bertha y estaba navegando con la bandera de las Islas Cook. Los datos de rastreo indican que ha cambiado de nombre y bandera varias veces.«Tres barcos huyeron y ahora los tres fueron capturados. Durante la noche, las fuerzas estadounidenses llevaron a cabo un derecho de visita, una interdicción marítima y un abordaje del Bertha sin incidentes en la zona de responsabilidad de Indopam (equivalente del Comando Sur en el Índico). El buque operaba desafiando la cuarentena establecida por el presidente Trump para buques sancionados en el Caribe e intentó evadirla», indicó el Departamento de Guerra en redes sociales junto al video del procedimiento.Insistió en que «desde el Caribe hasta el océano Índico, lo rastreamos y lo detuvimos. Ninguna otra nación tiene el alcance global, la resistencia ni la voluntad de imponer sanciones a esta distancia».Cambios de banderaEl buque Bertha está identificado con el IMO 9292163 y fue construido en el año 2004, según lo que permiten certificar los datos de rastreo.Desde su construcción y hasta 2005, este barco navegó con el nombre de Sea Force y bajo la bandera de Panamá.En enero de 2025, tras solo cinco meses navegando, cambió la bandera a la de Chipre, aunque mantuvo el mismo nombre por unos meses, hasta julio de ese mismo año, cuando fue renombrado como Front Force.Casi cuatro años después, en abril de 2009, el buque aparece navegando con el nombre de Onobra y usando la bandera de las Islas Marshall. En 2012 vuelve a aparecer con su anterior nombre Front Force.10 años después, en 2022 el mismo buque retoma la bandera de Panamá y cambia de nombre a Monica S. Y, finalmente , en marzo de 2024 cambia su nombre a Bertha y adopta la bandera de las Islas Cook, con la que fue atrapado por Estados Unidos.El buque ha estado con el transpondedor apagado por más de dos meses.