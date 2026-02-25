Cuánto vale el show: El "Efecto de la unción de Enrique Márquez como posible candidato en Venezuela" y el Reality Geopolítico de Washington

La noche del 24 de febrero de 2026 no pasará a la historia solo por las cifras de Donald Trump, durante un discurso que desalienta a la mayoría estadounidense sino por lo que algunos comentarios no lejos de la ironía en Washington ya llaman la "Presentación Oficial del Candidato". En un giro de guion que haría palidecer a cualquier serie de intriga, el discurso del Estado de la Unión (SOTU) se transformó en el escenario perfecto para la reaparición pública de Enrique Márquez, el exrector del CNE que ha cambiado las sombras de El Helicoide por los reflectores dorados del Congreso estadounidense.

El Abrazo de los 80 Millones de Barriles

La narrativa fue ejecutada con precisión quirúrgica. Trump presentó primero a Alejandra González, sobrina de Márquez, para preparar el terreno emocional. El clímax llegó con el anuncio: "Él está aquí con nosotros esta noche". El abrazo entre lágrimas de Márquez y su sobrina, bajo una ovación bipartidista, fue el momento estelar de la noche. Sin embargo, detrás de la emotividad del reencuentro, subyace una realidad más pragmática: Washington necesitaba un rostro humano para suavizar y validar la intervención de enero. Presentar a Márquez como un "héroe rescatado" es la forma más elegante de justificar ante el contribuyente estadounidense una operación militar que casualmente, ya ha comenzado a fluir en forma de 80 millones de barriles de petróleo hacia las refinerías del Golfo. Un show que trata de desaparecer la realidad de Venezuela, donde esa incursión inédita en la historia contemporánea, dejó más de cien muertos, casas destruidas, la pareja presidencial secuestrada bajo una acusación de ser los líderes de un cartel que no existe y de un país que aún no despierta de la pesadilla de encontrarse de la noche a la mañana dentro del poder y bajo la tutela del país más destructivo en el mundo moderno.

¿Una Candidatura "Made in Washington"?

El mensaje subrepticio para quienes saben leer entre líneas es casi ensordecedor. Al recibir por la puerta grande y sentar a Márquez en el palco de honor, la Casa Blanca parece haber seleccionado a su interlocutor preferido para el "post-madurismo":

La "Tercera Vía" Institucional: Márquez no es el político que promete incendiar el sistema, sino el técnico institucional que sabría navegar procesos electorales. Es el perfil ideal para Washington de significar una transición que requiere calma externa y, sobre todo, seguridad para sus inversiones y ganancias energéticas.

Capital Político Instantáneo: En una sola noche, Márquez recibió un baño de legitimidad que a otros les toma décadas conseguir. Es, en esencia, una unción política televisada. Washington no solo le dio un asiento; le dio un currículum de "interlocutor válido" ante la comunidad internacional.

Conclusión: La Ficha en el Palco

La presencia de Enrique Márquez sugiere que el Departamento de Estado ya tiene un boceto claro para el futuro electoral venezolano. Mientras Márquez agradece la invitación con un discurso equilibrado sobre la "prosperidad y la democracia", el tablero revela una verdad más cruda: la estabilidad del Caribe se está negociando en barriles y se sella con abrazos en horario estelar. Washington ha puesto su ficha en el palco, y el mundo observa cómo se construye una democracia que, curiosamente, parece tener el visto bueno previo de la Oficina Oval.