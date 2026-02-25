Brasil: condenan a los hermanos Brazão por el asesinato de Marielle Franco

Marielle Franco, concejal del Partido Socialismo y Libertad (PSOL) fue asesinada en Río de Janeiro

25 de febrero de 2026.- El clamor que durante años reverberó en Brasil: “¿Quién ordenó matar a Marielle?”, ya tiene respuesta judicial. Dos caciques políticos de Río de Janeiro volcados en defender los intereses de grupos criminales paramilitares, los hermanos Domingos y João Francisco (alias Chiquinho) Brazão, han sido condenados este día por ordenar el asesinato a tiros en 2018 de Marielle Franco, entonces de 38 años y concejala izquierdista carioca.



El juez instructor ha enfatizado que aquel fue un crimen político en el que también influyeron la misoginia y el racismo. Con este juicio, tanto los autores materiales como intelectuales del crimen político más relevante de Brasil en la última década han sido castigados. La violencia política se ha cobrado las vidas de unos 700 brasileños, entre electos y activistas, en los últimos 20 años, según un reciente informe académico.



Los hermanos Brazão han sido condenados cada uno a una pena de 76 años de cárcel por un doble asesinato consumado (la edil y su chófer), un tercero fracasado y por pertenencia a organización criminal armada. Ambos son veteranos políticos con largas carreras en Río salpicadas de sospechas por sus amistades peligrosas. El tribunal también ha impuesto una indemnización de siete millones de reales (1,4 millones de dólares, 1,2 millones de euros) para las familias de las víctimas.



Cuando los Brazão encargaron el asesinato de Marielle Franco perseguían un doble objetivo, según los jueces: eliminar una opositora política que, como parte del Partidos Socialismo y Libertad (PSOL), suponía un obstáculo a sus intereses económicos y, de paso, enviar un recado a cualquiera que se atreviera a imitarla.