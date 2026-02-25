Gobierno venezolano acusa a Panamá de violar una valija diplomática en Tocumen

Comunicado de la cancillería Credito: Captura

24-02-26.-El Gobierno denunció este martes la «apertura forzada» de una valija diplomática venezolana en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en Ciudad de Panamá, calificando el hecho como una «violación clara de normas internacionales sobre relaciones diplomáticas».



En un comunicado difundido por el Ministerio de Relaciones Exteriores, las autoridades venezolanas sostienen que el acceso al contenido de la valija por parte de agentes panameños constituye una «transgresión directa» de la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961, en particular del artículo 27, que establece la inviolabilidad absoluta de la valija diplomática y prohíbe su apertura o retención bajo cualquier circunstancia.



El Gobierno venezolano advirtió que esta vulneración «no solo afecta la seguridad jurídica de sus misiones diplomáticas, sino que también pone en riesgo el derecho a la identidad de la comunidad venezolana residente en Panamá», dado que la correspondencia oficial y documentos consulares normalmente se trasladan a través de este mecanismo de comunicación protegida.



La declaración oficial califica el incidente como un “atropello” y llama la atención sobre los posibles efectos negativos que podría tener este precedente para las relaciones bilaterales y la confianza entre ambas naciones.



En ese contexto, Venezuela exige garantías plenas de no repetición de este tipo de acciones y solicita a las autoridades panameñas cumplir estrictamente las normas que rigen la actividad diplomática y consular, especialmente en un momento en que ambos países han expresado su interés en reactivar completamente sus servicios consulares.



El pronunciamiento oficial se produce en medio de una etapa de reactivación de vínculos entre Caracas y Panamá tras años de tensiones, y ocurre a pocas semanas de que se retomaran contactos y la reanudación de servicios consulares que habían sido suspendidos por diferencias políticas entre ambos gobiernos.

