Canciller de Irán viaja a Ginebra para retomar diálogos con EEUU

El canciller de Irán, Abás Araqchi

25 de febrero de 2026.- El canciller de Irán, Seyed Abás Araqchi, ha partido de Teherán rumbo a Ginebra, Suiza, para participar en la 3.ª ronda de negociaciones indirectas con EE.UU.



Encabezando una delegación de diplomáticos, Araqchi ha viajado la tarde de este miércoles al país europeo, anfitrión del tercer ciclo de las conversaciones nucleares con Estados Unidos, mediadas por Omán.



“Irán reanudará las conversaciones con Estados Unidos en Ginebra, basándose en los entendimientos formados en la ronda anterior, con la firme determinación de alcanzar un acuerdo justo y equitativo en el menor tiempo posible”, señaló el máximo diplomático iraní un día antes de emprender su viaje a Suiza.



Irán: Un acuerdo histórico es posible si prevalece la diplomacia



Las delegaciones de Irán y EE.UU. han sostenido dos rondas de conversaciones indirectas, el 6 de febrero en Omán y el 17 de febrero en Ginebra. En ambos casos, la agenda se centró en el programa pacífico nuclear del país persa y el levantamiento de sanciones.



La segunda ronda de conversaciones indirectas entre Irán y Estados Unidos, bajo mediación de Omán, se desarrolla en un contexto marcado por la desconfianza mutua acumulada durante más de una década de acuerdos fallidos, retiradas unilaterales por parte de los Estados Unidos y tensiones militares.



Omán: diálogos indirectos Irán-EEUU concluyeron con “buenos avances”



Araqchi, quien encabezó la delegación en Ginebra, afirmó que las negociaciones registraron avances y que ambas partes acordaron un conjunto de principios rectores que orientarían las futuras discusiones hacia un posible acuerdo.



La República Islámica ha reiterado que no aceptará amenazas ni presiones. Aunque apuesta por la vía diplomática, asegura que está preparada para cualquier escenario.