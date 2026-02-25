Delcy Rodríguez anuncia nuevo modelo de gestión sostenible para el Parque Nacional Morrocoy

Durante una jornada de trabajo en el estado Falcón, la presidenta encargada, Delcy Rodríguez, dio a conocer el lanzamiento de un plan interdisciplinario diseñado para transformar el Parque Nacional Morrocoy.

El objetivo central de esta iniciativa es posicionar a este importante espacio natural como un modelo de turismo sostenible a nivel nacional e internacional.



Un modelo de armonía con el ecosistema



La mandataria encargada subrayó que la visión para el parque trasciende la simple recreación o el impulso financiero. Según explicó, la meta es lograr que la actividad turística se convierta en una práctica armoniosa con la naturaleza, donde el desarrollo humano no comprometa la integridad del medio ambiente.



Para la ejecución de estas medidas, se ha establecido una articulación directa entre los Ministerios de Turismo y Ecosocialismo. Esta alianza busca establecer un equilibrio que permita preservar el ecosistema marino y, de forma simultánea, fortalecer la economía de la región. Al respecto, Rodríguez enfatizó la importancia de la corresponsabilidad con una frase determinante: "Cuidar el parque es cuidar la actividad de todos nosotros".



Llamado a la integración y cumplimiento ambiental



El éxito de este nuevo modelo sostenible depende de la participación de todos los actores involucrados en la vida del parque. En este sentido, la presidenta encargada extendió un llamado formal a los operadores turísticos, las comunidades de pescadores y los propios usuarios para que se integren activamente en este esfuerzo de conservación.



La mandataria recalcó que el compromiso colectivo y el cumplimiento estricto de las regulaciones ambientales son los pilares que garantizarán que Morrocoy siga siendo un motor económico y un refugio ecológico para las futuras generaciones.