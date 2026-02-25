El ELN anuncia un cese al fuego por las elecciones legislativas en Colombia

Ejército de Liberación Nacional (ELN)

25 de febrero de 2026.- El Ejército de Liberación Nacional (ELN) anunció un cese al fuego unilateral para las próximas elecciones legislativas en Colombia, este 8 de marzo, anunció la organización a través de un comunicado divulgado en sus redes sociales.



Según el comunicado oficial, "durante los procesos electorales de los últimos cuatro gobiernos, el ELN ha realizado cese el fuego de forma unilateral. Por tanto, seguiremos actuando en correspondencia con nuestra política a favor del pueblo y su actuación en libertad".



La decisión del grupo armado se produce en un contexto que el propio ELN describe como de crisis estructural en el país, al tiempo que señala que el Gobierno nacional "no quiere salidas dialogadas al conflicto". Esta postura se enmarca en el debate público sobre el desarrollo de los comicios y las garantías para el ejercicio del voto en territorios con presencia de actores armados.



Ante las acusaciones de que su presencia podría afectar el libre ejercicio del sufragio, el ELN precisó en su texto: "Les aclaramos que el ELN no es quien controla u orienta los órganos e instituciones del sistema electoral, así como tampoco los escrutinios de los votos". Con esta aclaración, el grupo busca deslindar responsabilidades sobre la logística y supervisión de los comicios legislativos en Colombia, que renovarán el Congreso de la República.



El comunicado también aborda el estado de las negociaciones de paz. El ELN indica que el proyecto de Paz Total fracasó y advierte sobre "una nueva lucha dirigida por Estados Unidos".



En este sentido, la guerrilla manifestó: "Ante el fracaso de la paz total y la nueva edición del plan contrainsurgente, orientado por el Pentágono y adelantado por el gobierno y las Fuerzas Armadas del Estado, en alianza con las bandas paramilitares contra el ELN y afectando a la población, valoramos altamente el mensaje del Papa León XIV señalando que ‘la paz no se puede imponer por vías de fuerza'".



El país elegirá este año nuevos congresistas y al sucesor del presidente izquierdista Gustavo Petro el 31 de mayo, en unos comicios marcados por la presión violenta de los grupos armados y el asesinato a tiros en 2025 del senador y aspirante presidencial derechista Miguel Uribe, entre otras agresiones contra políticos.



Los rebeldes se atribuyeron este mes un atentado a tiros contra el vehículo del senador de Alianza Verde Jairo Castellanos, en el que murieron dos de sus guardaespaldas, tras negarse a parar en un retén ilegal. Castellanos, que busca la reelección, no viajaba en el convoy.



Según la Defensoría del Pueblo, durante el periodo preelectoral se han registrado 457 amenazas de muerte contra líderes sociales y políticos.