Venezuela proyecta su oferta megadiversa en la 45° edición de Anato

Caracas, 24 de febrero de 2026.– Del 25 al 27 de febrero, la ciudad de Bogotá se convierte en capital del sector viajes con la celebración de la 45° edición de la Vitrina Turística Anato. Más de 56 mil profesionales y mil 400 expositores de 30 países se reúnen en este evento para posicionar la actividad turística en América Latina.

La delegación venezolana participa, en esta vitrina turística, con el objetivo de consolidar alianzas, dinamizar la oferta de servicios y el turismo receptivo, como motor de captación de divisas. Destinos como; la isla de Margarita, Canaima y Los Roques, ocupan las primeras opciones en el catálogo de promoción.

Igualmente, el mercado neogranadino se cautivará con la degustación de productos con Indicación Geográfica Protegida, como el café, cacao, ron y ají margariteño. A esta cita, el gremio turístico venezolano, también dice presente, con la intención de continuar elevando el abanico de oportunidades para mostrar una Venezuela multidestino.

México país invitado

El Caribe Mexicano fue escogido como destino invitado de honor, por ser uno de los atractivos más emblemáticos. Colombia y México mantienen una relación estratégica que impulsa el crecimiento de los viajeros colombianos, hacia los destinos de sol y playa.

Por su parte la presencia de Venezuela, en Anato, reafirma el compromiso con el desarrollo económico sostenible. Y al mismo tiempo la consolidación de acuerdos e intercambio de experiencia, que benefician a las comunidades turísticas del país. Es así como el Gobierno Nacional expande esta oferta para los viajeros e inversionistas del mercado global.