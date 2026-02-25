Nuevas Zonas Ultra se inauguraron en Petare y Plaza Venezuela

Cantv inauguró nuevas Zonas Ultra en Plaza Venezuela, parroquia El Recreo, y en Petare, municipio Sucre del estado Miranda, para llevar conectividad de alta velocidad a puntos estratégicos de estos espacios públicos.

Los usuarios pueden acceder al servicio de manera inmediata mediante el escaneo de un código QR, lo que permite disfrutar de Internet estable y rápido mientras transitan o realizan actividades en estas zonas de encuentro comunitario.

En este sentido, Félix Giovanni Acosta, vocero de la Mesa Técnica de Telecomunicaciones de la Comuna Aguerridos Tamanaco, en Petare, destacó:

"Aplaudimos la inauguración de la Zona Ultra en la Plaza Bolívar de Petare. Este espacio recreativo y de reuniones ahora cuenta con conectividad para el beneficio de toda la comunidad, especialmente en un contexto donde las antiguas cabinas telefónicas han quedado atrás".

Conectividad para el sector comercial

Asimismo, se realizó la entrega de los servicios Aba Ultra, Aba TV GO y Telefonía IP a comercios del Instituto de Previsión de la Fuerza Armada (IPSFA), ubicado en Los Próceres, parroquia El Valle de Caracas, con el propósito de fortalecer la conectividad de las empresas que operan en este centro comercial.

El despliegue contó con el acompañamiento del presidente de Cantv, MG. Iván Rafael Hernández Dala, así como de voceros de las Mesas Técnicas de Telecomunicaciones, como parte del trabajo conjunto para ampliar la infraestructura tecnológica en la región capital.

Estas acciones responden a las orientaciones del Gobierno Bolivariano para democratizar el acceso a las telecomunicaciones mediante la habilitación de espacios públicos con conectividad de alta velocidad, priorizando el encuentro ciudadano y fortaleciendo la interacción en comunidades y áreas de esparcimiento, así como el compromiso con el sector productivo del país.