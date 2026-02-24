Equipo Olimpico femenino de hockey de Estados Unidos rechaza la invitación de Donald Trump a su discurso El Estado de la Unión

24 de febrero de 2026.-El equipo femenino de hockey de Estados Unidos, ganador de la medalla de oro, rechazó una oferta de la Casa Blanca para asistir al discurso del Estado de la Unión del martes, alegando "tiempo limitado y compromisos académicos y profesionales previamente programados", informó Estados Unidos Hoy.

El equipo femenino venció a Canadá por la medalla de oro en una remontada de 2-1 en tiempo extra, en la que Hilary Knight rompió los récords olímpicos de anotación de Estados Unidos y Megan Keller anotó el gol de la victoria.

El equipo masculino de Estados Unidos se impuso por 2-2 al vencer a Canadá por la medalla de oro el domingo.

Un portavoz de USA Hockey afirmó que el equipo femenino recibió una invitación, pero no podría asistir.

"Agradecemos sinceramente la invitación a nuestro Equipo Femenino de Hockey de EE. UU., ganador de la medalla de oro, y agradecemos profundamente el reconocimiento por su extraordinario logro", declaró el portavoz. "Debido a la disponibilidad de tiempo y a los compromisos académicos y profesionales programados previamente después de los Juegos, las atletas no podrán participar. Fue un honor para ellas ser incluidas y agradecen el reconocimiento".

La Liga Profesional de Hockey Femenino (PFHL) tiene partidos el jueves y las jugadoras universitarias de hockey del equipo estadounidense tienen partidos el viernes. La temporada de la NHL se reanuda el miércoles.