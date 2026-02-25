Familias de presos políticos en Venezuela trabajarán para "revertir" exclusión en amnistía

Familiares de presos políticos participan en una vigilia en el Rodeo l Credito: Efe

25-02-26.-Familiares de presos políticos en Venezuela afirmaron este martes que trabajarán para «revertir» la exclusión de la Ley de Amnistía que fue aprobada recientemente por el Parlamento para beneficiar a detenidos por estos motivos desde 1999 hasta 2026, pero en la que se especifican 13 «hechos» ocurridos en 13 años distintos.



«Con sus propios argumentos jurídicos vamos nosotros a revertir esa exclusión», señaló el abogado Omar García Marín, integrante del Comité por la Libertad de los Presos Políticos, en una vigilia celebrada a las afueras de la cárcel Rodeo I, en el estado Miranda (norte).



García Marín, quien fue detenido arbitrariamente en 2021 y posteriormente excarcelado, indicó que aunque la ley es excluyente e insuficiente representa también una «rendija» para seguir exigiendo la liberación de todos los presos políticos.



«Esta ley significa una victoria para cada uno de ustedes, porque durante más de 20 años nos han dicho que nuestros familiares, que nuestros presos políticos, eran unos delincuentes y con esta ley se está reconociendo que efectivamente el Estado falló en la detención», agregó.



A su juicio, la norma es excluyente porque aunque abarca el periodo de los gobiernos del chavismo, en el artículo 8 establece «hechos» específicos de 13 años.



Sin embargo, la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, pidió el pasado jueves, que la comisión especial de seguimiento de la amnistía revise casos que no están contemplados en la ley.



Por su parte, el coordinador nacional del Comité de Derechos Humanos del partido Vente Venezuela (VV), Orlando Moreno, pidió a la comunidad internacional que presione al Gobierno de Rodríguez para que las liberaciones «sean totales».



Igualmente, la activista Sairam Rivas señaló a EFE que la ley de amnistía y este proceso de liberaciones se ha convertido en un «proceso de mayor revictimización y dolor para las víctimas» porque se ha dado «sin transparencia, con mucha opacidad, sin cifras oficiales».



El diputado oficialista Jorge Arreaza informó este martes que un total de 179 personas han salido de las cárceles en Venezuela tras la aprobación de la Ley de Amnistía.



En rueda de prensa, el diputado detalló que los tribunales han otorgado libertades plenas a 3.231 personas, de las cuales 3.052 estaban fuera de prisión pero con algún tipo de medida cautelar -como arresto domiciliario, presentación ante cortes o prohibición de salida del país-, mientras que las otras 179 estaban encarceladas.



Sin embargo, hasta el momento se desconoce el listado oficial de los beneficiados, y la ONG Foro Penal, que lidera la defensa de presos políticos, dijo que había verificado 109 liberaciones de detenidos en cárceles desde el pasado viernes hasta este martes.



Arreaza indicó este martes que se crearon tres subcomisiones en el Parlamento, una para acompañar casos de trabajadores, otra para velar por el cumplimiento de la ley y la última para la cantidad de casos recibidos.





La fuente original de este documento es:

Efe (https://www.efe.com/)