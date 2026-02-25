(VIDEO) Europa reafirma su apoyo a Ucrania tras cuatro años de guerra, mientras Putin saca músculo nuclear

Líderes europeos posan para una foto antes de una reunión de la Coalición de la Voluntad en Kiev el 24 de febrero de 2026 Credito: AFP

25-02-26.-La capital ucraniana amaneció bajo un cielo gris y un ambiente de solemnidad contenida este martes 24 de febrero, marcando exactamente cuatro años desde que las fuerzas rusas cruzaron la frontera. La invasión desató una guerra que se ha cobrado cientos de miles de vidas, desplazado a millones y redibujado la situación geopolítica de Europa.

La jornada comenzó con un servicio religioso en la icónica catedral de Santa Sofía, un monumento milenario que simboliza la resiliencia cultural de Ucrania. Allí, el presidente Volodímir Zelenski, acompañado por su esposa, Olena, y altos funcionarios, rindió homenaje a los caídos en el conflicto, depositando flores ante un memorial improvisado con fotografías de soldados y civiles fallecidos.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyi, y Olena Zelenska saludan a la primera ministra danesa, Mette Frederiksen, a su llegada a un servicio religioso en la Catedral de Santa Sofía en Kiev, Ucrania, el 24 de febrero de 2026. © Mads Claus Rasmussen, via Reuters