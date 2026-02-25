Movilnet T- Conecta dentro del Metro de Caracas

25 de febrero de 2026.- Anunciamos el lanzamiento de su servicio de conectividad “Movilnet T-Conecta” en el Metro de Caracas, una iniciativa que permitirá a sus usuarios mantenerse comunicados durante sus trayectos.



Los clientes de Movilnet podrán disfrutar de una señal de cobertura de calidad en las estaciones Zona Rental, Colegio de Ingenieros y Maternidad. Los usuarios podrán navegar, utilizar sus aplicaciones y mantenerse en línea empleando los datos de su plan habitual, sin cargos adicionales.



El servicio Movilnet T-Conecta garantiza que los pasajeros tengan acceso a una red estable y segura mientras esperan en los andenes de las estaciones mencionadas.



Proceso de acceso sencillo y seguro



Para utilizar la red, los clientes deben seguir un sencillo proceso de autenticación diseñado para su seguridad:



1. Al ingresar a una de las estaciones cubiertas, el usuario recibirá un SMS en su dispositivo móvil.



2. Este mensaje contendrá un enlace (URL) para autenticarse.



3. Al hacer clic en el enlace y seguir los sencillos pasos para descargar la aplicación. Así podrás disfrutar automáticamente de la red Movilnet T-Conecta, pudiendo así aprovechar sus datos móviles con total normalidad.



Este sistema asegura que la red sea utilizada exclusivamente por los clientes de Movilnet, optimizando la experiencia para todos.



Con este despliegue, Movilnet demuestra su compromiso de ampliar y mejorar la conectividad móvil en espacios públicos de alta concurrencia, facilitando la vida digital de los caraqueños en su movilidad diaria.

