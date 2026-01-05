Edificio destruido debido a los bombardeos de EEUU en una zona residencial de Catia La Mar en La Guaira Credito: Agencias

CATIA LA MAR, LA GUAIRA – 5 DE ENERO 2026 – Mientras el foco internacional se centra en el proceso judicial, que muchos argumentan de absurdo, contra Nicolás Maduro en Nueva York, los habitantes de Catia La Mar, en el estado La Guaira, intentan asimilar el trauma de una madrugada que comparan con una zona de guerra. Los ataques estadounidenses, que impactaron áreas cercanas a instalaciones navales y al Aeropuerto Internacional de Maiquetía, dejaron una estela de destrucción en zonas residenciales civiles.

Georgina Quijada, ingeniera de 56 años y residente del sector, relató a la agencia EFE que el estruendo de la 1:50 a.m. cambió su vida para siempre. "Ya yo sé lo que siente la gente de Gaza. Eso no se me va a olvidar nunca", afirmó, tras narrar cómo el zumbido de los proyectiles hizo vibrar su hogar mientras veía televisión.

Quijada denunció que, tras una primera detonación, una segunda explosión alcanzó un edificio vecino, provocando el fallecimiento de una persona y dejando heridos. "¿Por qué bombardear un edificio civil? Nosotros no somos zona militar", reclamó, cuestionando el carácter "quirúrgico" de la operación de la administración Trump.

Por su parte, Jesús Linares, de 48 años, aseguró a EFE que el sonido de varios impactos lo despertaron. Después de ello acudió donde su hija, quien le preguntó qué estaba sucediendo y él respondió que Estados Unidos estaba invadiendo Venezuela.

Linares caminó al cuarto de su madre cuando escuchó otro zumbido y sintió una onda expansiva que lo lanzó al piso, por lo que se refugió en un clóset y no salió hasta que escuchó gritos de sus vecinos.

En medio de los escombros de su vivienda, Linares mostró un cuadro de Simón Bolívar atravesado por esquirlas, un reflejo simbólico de la violencia sufrida en este punto estratégico de la costa venezolana.

Para este lunes, el estado La Guaira se mantiene bajo una tensa calma y una fuerte presencia militar tras la orden de Puesta en Completo Apresto Operacional dictada por el ministro de l adefensa, el General Vladimir Padrino López. Los residentes denuncian que tras estos crueles ataques de EEUU, a pesar de los esfuerzos comunitarios, aún hay familias que se sienten muy mal tras perder todas sus pertenencias.

Este impacto en la población civil de Catia La Mar es uno de los argumentos centrales que la Comisión de Alto Nivel, presidida por Jorge Rodríguez, planea elevar ante organismos internacionales para denunciar la violación del Derecho Internacional Humanitario durante el secuestro de la pareja presidencial.