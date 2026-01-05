Venezuela ante el Consejo de Seguridad de la ONU: Agresión de EEUU carece de toda justificación jurídica

Samuel Moncada ante el Consejo de Seguridad de la ONU

5 de enero de 2026.- El representante permanente de Venezuela ante la ONU sostuvo que el secuestro del presidente en ejercicio transgrede la inmunidad personal de los Jefes de Estado, una garantía institucional diseñada para proteger la soberanía y la estabilidad del sistema global.



El representante permanente de Venezuela ante la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Samuel Moncada, denunció este lunes 5 de enero ante el Consejo de Seguridad que su país fue objeto de un ataque armado ilegítimo por parte del Gobierno de los Estados Unidos, calificando la operación como un acto “carente de toda justificación jurídica”.



Durante su intervención en la reunión de emergencia, Moncada enfatizó que las acciones del pasado 3 de enero —que incluyeron bombardeos, pérdida de vidas y el secuestro del presidente Nicolás Maduro junto a la primera dama Cilia Flores— constituyen una violación flagrante de la Carta de las Naciones Unidas y de las normas más elementales del derecho internacional.



Y advirtió ante el Consejo de Seguridad de la ONU (CSONU) de que la credibilidad del Derecho Internacional y la autoridad del propio Consejo quedarán en entredicho si no condena el bombardeo unilateral de un país y la captura de su presidente constitucional.



El diplomático venezolano sostuvo que el secuestro del mandatario en ejercicio transgrede la inmunidad personal de los Jefes de Estado, una garantía institucional diseñada para proteger la soberanía y la estabilidad del sistema global.



Moncada advirtió que desconocer esta norma abre un precedente “extremadamente peligroso” para todos los países, independientemente de su poder o alianzas. Asimismo, señaló que los hechos encajan inequívocamente en la definición de agresión establecida en la Resolución 3314 de la Asamblea General, alertando que permitir que estos actos queden sin respuesta equivale a normalizar la sustitución del derecho por la fuerza bruta.



En su discurso, Samuel Moncada denunció que el objetivo central de esta agresión estadounidense es la codicia por las riquezas naturales del país, específicamente el petróleo y los recursos estratégicos. En esta misma línea, afirmó que el uso de la fuerza para controlar recursos remite a las peores prácticas del colonialismo, enviando un mensaje devastador al mundo de que el derecho es opcional.



Ante este escenario, el representante exhortó al Consejo de Seguridad a asumir su responsabilidad exigiendo la liberación inmediata y el retorno seguro de Maduro y su esposa, además de condenar de manera inequívoca el uso de la fuerza contra la nación suramericana.



Pese a la magnitud de la agresión, el embajador informó a la comunidad internacional que las instituciones venezolanas funcionan con normalidad y que el orden constitucional ha sido preservado. Refirió que, conforme a la Carta Magna, la vicepresidenta ejecutiva Delcy Rodríguez ha asumido la presidencia encargada para garantizar la continuidad administrativa y la estabilidad interna.



Moncada concluyó ratificando la vocación de paz de Venezuela y su compromiso inquebrantable con la diplomacia, instando al Consejo de Seguridad a elegir el camino de la legalidad frente a la pretensión de Washington de erigirse en juez y parte del orden mundial.