Plataforma Kontigo reporta vulneración de seguridad y se compromete a reponer el dinero a los afectados

5 de enero de 2026.- La plataforma de intercambio de criptoactivos Kontigo emitió este lunes, 5 de enero, una alerta de seguridad dirigida a su comunidad de usuarios, confirmando que fueron víctimas de una brecha en su infraestructura tecnológica que comprometió activos digitales.



A través de un comunicado oficial difundido en sus canales digitales, la empresa reveló la incidencia: «Hoy detectamos un acceso no autorizado que afectó fondos de algunos usuarios».



Respuesta inmediata y garantía de fondos



Frente a la eventualidad, el equipo técnico de la fintech venezolana procedió a ejecutar medidas de emergencia para frenar el ataque y evitar una propagación mayor, entre ellas la suspensión de las transferencias vía blockchain. Según detalla el texto corporativo, «de inmediato aislamos los sistemas involucrados, activamos nuestros protocolos de seguridad y mantenemos una investigación activa para determinar el alcance del incidente».



El punto más sensible para los ahorristas e inversionistas, la integridad de su capital, fue abordado con una promesa de restitución total por parte de la directiva. La compañía fue enfática al asegurar a su base de clientes: «Tus fondos están protegidos y cualquier monto afectado será repuesto a tu wallet».

Atención al usuario y prevención de estafas



Mientras avanza la auditoría forense interna, Kontigo ha habilitado un mecanismo de soporte para aquellos que sospechen irregularidades en sus saldos o movimientos. La instrucción de la empresa para gestionar los reclamos es directa: «Si consideras que tu cuenta pudo haber sido afectada, deja un comentario y nuestro equipo se pondrá en contacto contigo para brindarte seguimiento personalizado».



Asimismo, la plataforma aprovechó la coyuntura para emitir una advertencia de seguridad vital, previendo posibles intentos de phishing (suplantación de identidad) que busquen aprovecharse de la incertidumbre de los usuarios. En el comunicado se subrayó como nota importante que «Kontigo nunca te solicitará contraseñas, códigos ni información sensible a través de mensajes directos o SMS».



La empresa se comprometió a mantener informada a la opinión pública y a sus clientes, fijando su «próxima actualización» oficial para las 2:00 p.m., hora de Venezuela.

