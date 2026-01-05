Maduro y Cilia Flores se declaran inocentes y prisioneros de guerra ante el tribunal de Nueva York

Presidente Maduro trasladado a tribunal en Manhattan

5 de enero de 2026.- Ante la corte federal de Lower Manhattan, Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, se declararon inocentes de cuatro cargos criminales que incluyen narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína y posesión de ametralladoras y dispositivos destructivos.



"Soy inocente. No soy culpable. Soy un hombre decente. Sigo siendo presidente de mi país", dijo Maduro a través de un intérprete, antes de ser interrumpido por el juez federal de distrito Alvin Hellerstein.



El juez federal fijó la próxima audiencia judicial para el 17 de marzo.



Los fiscales dicen que Maduro ha estado involucrado en el tráfico de drogas desde que comenzó a servir en la Asamblea Nacional de Venezuela en 2000 hasta su mandato como ministro de Relaciones Exteriores y su posterior elección en 2013 como sucesor del fallecido presidente Hugo Chávez.



Maduro ha rechazado todas las acusaciones. Para su defensa, Maduro eligió a Barry Joel Pollack (abogado de Julián Assange). Mientras que Mark E. Donnelly será el representante legal de Cilia Flores.