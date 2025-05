Denuncian que Guanipa fue presentado "ilegalmente" y vía telemática ante un tribunal

27-05-25.-El dirigente político Juan Pablo Guanipa fue presentado “ilegalmente” y de forma telemática ante un tribunal este sábado 24 de mayo, según pudieron conocer de forma extraoficial sus allegados.“Seguimos sin saber dónde está, sus hijos no han podido comunicarse con él, no sabemos cuáles son los cargos que se le imputan y el régimen está ignorando su derecho de tener un abogado de confianza”, señaló el equipo de Guanipa en su cuenta en X este lunes 26 de mayo.Tras su detención, el pasado viernes 23 de mayo, se difundió un video grabado por Guanipa en el que nombró a Joel García como su abogado defensor. El dirigente de Primero Justicia indicó que no aceptaría la designación de un defensor público.Según la información a la que tuvo acceso su equipo de trabajo, Guanipa fue presentado ante el tribunal 2do de Primera Instancia en Funciones de Control con competencia en delitos de terrorismo frente al juez Carlos Liendo y Alirio Mendoza Fiscal Nacional 52.“Esto se hizo sin aviso ni participación de su equipo de defensa ni sus familiares y es una clara violación al debido proceso”.El fiscal general de la República, Tarek William Saab, aseguró a través de un comunicado publicado el viernes 23 de mayo que a Juan Pablo Guanipa se le garantizarían sus derechos humanos, las visitas familiares, incluyendo el debido proceso y todas las garantías constitucionales que le asisten como venezolano.Este domingo 24 de mayo, sus familiares y abogado denunciaron que desde su detención no han podido tener ningún tipo de comunicación con el político.Guanipa, dirigente nacional de Primero Justicia y colaborador cercano de María Corina Machado, fue detenido la madrugada del viernes 23 de mayo señalado de dirigir una supuesta red de terroristas que pretendían atacar las elecciones regionales y legislativas realizadas este 25 de mayo, según declaró el ministro de Interior, Justicia y Paz, Diosdado Cabello.