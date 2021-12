Más de 220 mil venezolanos han solicitado el TPS en EEUU desde marzo

Credito: Archivo

Unos 323.000 venezolanos podrían beneficiarse con el Estatuto de Protección Temporal (TPS, por sus siglas en inglés) en Estados Unidos, reclamado durante años por la comunidad de inmigrantes sudamericanos para proteger a los que no han podido aún regularizar su situación migratoria en el país norteamericano.



En apenas nueve meses desde que el gobierno del presidente Joe Biden lo lanzó a comienzos de marzo, hasta diciembre más del 70% de los venezolanos que podrían acogerse al TPS lo ha solicitado, de acuerdo con datos el Servicio de Inmigración y Ciudadanía citados por AP.



Las autoridades, sin embargo, por ahora solo han aprobado un puñado de las solicitudes presentadas: unas 15.700 entre marzo y finales de septiembre, cuando terminó el año fiscal 2021.



En total poco más de 229.000 venezolanos han solicitado el TPS, unos 220.000 de ellos desde que el programa comenzó en marzo hasta que terminó el año fiscal, en septiembre. El resto lo hizo entre octubre y diciembre, pero las autoridades no ofrecieron información sobre las aprobaciones en los últimos tres meses de este año.



Hasta ahora, la gran mayoría de los pedidos procesados en el año fiscal 2021 está aún pendiente de resolución y solo diez de los pedidos han sido rechazados.



En Estados Unidos viven más de 423.000 venezolanos, según información de la oficina del Censo de 2019, la más actualizada que hay. Unos 192.000 residirían en el país sin autorización legal, de acuerdo con estimaciones del Center for Migration Studies.



*Con información de Sumarium y AP