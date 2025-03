Efemérides 16 de marzo: Matanza de My Lai en Vietnam - Nacen Gorki y Vallejo

Día del Oso Panda. Día Mundial del Macaco: Una fecha dedicada a la concienciación sobre la conservación de esta especie y su hábitat. En 1521, Fernando de Magallanes, al servicio de la Corona española, llega a las islas Filipinas. El navegante y explorador portugués, a encargo de España, arriva a la isla de Samar, archipiélago al que bautiza con el nombre de San Lázaro, que posteriormente serían llamadas Filipinas. Magallanes murió en la isla filipina de Mactán, en un enfrentamiento con los indígenas. Tomará el mando de la expedición el capitán de la nave "Concepción" Juan Sebastián El Cano que logrará completar la primera travesía marina alrededor del mundo. En 1621, muere Benkos Biohó, líder de los esclavos cimarrones en San Basilio de Palenque, Colombia. Comandó una rebelión de esclavos cimarrones en el Reino de la Nueva Granada, en el siglo XVII, convirtiéndose en rey del pueblo libre de San Basilio de Palenque. En 1781, tuvo lugar la Insurrección de los Comuneros en la Nueva Granada, un levantamiento armado que sacudió al Virreinato de la Nueva Granada (actual Colombia), en un contexto de protestas durante el período del reformismo borbón en América cuando reinaba Carlos III. La insurrección se inició en la Villa del Socorro en oposición al establecimiento de los estancos del tabaco y del aguardiente, entre otras medidas impositivas de la corona española, que fueron respondidas por sectores criollos y de la población para reclamar un trato económico más equitativo, como la rebaja de los agobiantes impuestos. En1781, Sir William Herschel descubre el planeta Urano. Inicialmente anunció el avistamiento como si se tratase de un cometa, pero después se confirmó que era el séptimo planeta del sistema solar. En 1812, el general José de San Martín crea el regimiento de granaderos a caballo, que lleva su nombre, y que ejerce la custodia de los presidentes de Argentina. En 1818, tuvo lugar en Venezuela la tercera Batalla de La Puerta o Batalla del Río Semén, en la lucha por la independencia. Ocurrió en la quebrada de La Puerta, junto al río Semén y San Juan de los Morros, en el departamento de Guárico, cerca de dos leguas de Villa de Cura de Aragua; entre las tropas de Simón Bolívar quien atrravesaba los llanos de Venezuela para ir a tomar la ciudad de Caracas durante su Campaña del Centro, pero que fue derrotado en esa ocasión por la fuerzas realistas de Pablo Morillo. En1839, en París, Francia, nace Sully Prudhomme, poeta francés que será premio Nobel de Literatura en 1901. "La justicia" y "La dicha" serán sus obras más conocidas. En 1868, nace Máximo Gorki, importante escritor ruso, considerado como primer autor ruso que escribió desde la perspectiva de los trabajadores y de personajes del pueblo que no tenían cabida en la literatura, como las personas en situación de calle, tal como lo hizo en Fomá Godéiev. En 1839 nace en Alemania el físico y matemático Georg Simón Ohm, que descubrió la Ley de la electricidad que lleva su nombre (Ley de Ohm), una de las leyes fundamentales que gobiernan los circuitos de corriente eléctrica. nace Máximo Gorki César Vallejo En 1892, nació el gran poeta y escritor peruano César Vallejo, considerado como un adelantado vanguardista de la poesía del siglo XX y una destacadísima figura literaria del Perú y de América Latina. Destacado por su genialidad, originalidad y diversidad de temas de sus poesías, entre ellos muchos de trascendencia filosófica y moral. En uno de sus versos dice: "Me moriré en París con aguacero, un día del cual tengo ya el recuerdo"... ¡Y así fue! Agregamos un enlace para leer algunos de sus impactantes y sorprendentes poemas: https://www.culturagenial.com/es/poemas-de-cesar-vallejo/ Vallejo fue un escritor políticamente comprometido y consecuente internacionalista; habiendo viajado de su tierra natal a Europa, en 1928, funda en París el Partido Socialista. En 1930 publicó obras poéticas en Madrid, y mantuvo contacto con otros escritores y poetas destacados del mundo literario prograsista como Federico García Lorca, Rafael Alberti, Gerardo Diego y Miguel de Unamuno. Al estallar la guerra civil española, en 1936, junto con Pablo Neruda fundó el Comité Iberoamericano para la Defensa de la República Española. En 1935 Aldof Hitler rompe el Tratado de Versalles (vigente desde la I Guerra Mundial), al anunciar la creación de la Wehrmacht, fuerzas armadas alemanas, reabriendo el reclutamiento militar obligatorio en Alemania y dando un salto hacia el rearme del país, incluyendo una nueva Armada (kriegsm arine), las primeras divisiones blindadas completas (Panzerwaffe) y una Fuerza Aérea (Luftwaffe). El Tratado de Versalles era el acuerdo de paz firmado en 1919 por más de cincuenta países, que tenía entre sus objetivos que las Potencias Centrales (el imperio alemán, el austrohúngaro, además del otomano y el Reino de Bulgaria) aceptasen toda responsabilidad por haber causado la guerra mundial y permaneciesen desarmados. Este fue un paso que permitiría a Hitler desatar más tarde la II Guerra Mundial. En 1938, la aviación legionaria Italiana, al servicio del fascismo, bombardea la Barcelona republicana durante tres días en el marco de la Guerra Civil Española, causando destruscción y numerosos muertos. En 1953, nació Richard Stallman, programador informático estadounidense, promotor del software libre. Es un tipo de software que, a diferencia del software propietario, respeta la libertad de los usuarios y de la comunidad, permitiéndoles ejecutar, copiar, distribuir, estudiar, modificar y mejorar el software original, lo cual no quiere decir que carezca de precio. Se tiene la libertad de copiar y modificar el software, así como de vender copias (copy left). El programa no permanece bajo control del programador o de la compañía que lo produce, sino que es abierto, lo cual lo democratiza. En 1968, en Vietnam del Sur, el ejército norteamericano ejecuta la masacre de My Lai. Militares estadounidenses inician una operación y lanza un ataque con helicópteros, situación en medio de la cual aldeanos vietnamitas son ultimados a tiros y es arrasado su poblado. Los soldados violan y asesinan a las jóvenes y matan a los civiles, siendo estimada la masacre entre 350 y 500 personas, incluidos ancianos, mujeres y niños todos desarmados. Por estas barbaridades que constituyen un crimen de guerra, año y medio más tarde, el teniente del ejército William Calley Jr. es enjuiciado y condenado a cadena perpetua, pero terminará siendo liberado pocos años después por un juez federal que declara el juicio inconstitucional. De esta manera queda en la impunidad uno de los crímenes de guerra del imperialismo norteamericano. En 1969 en Maracaibo (Venezuela) 155 personas mueren cuando se estrella un avión DC-9 de Viasa y en ese suceso mueren varios beisbolistas. Uno de ellos fue Néstor Chávez (n. 1947), conocido como el Látigo Chávez, que jugó en la MLB para los San Francisco Giants. Falleció también el beisbolista de Cardenales de Lara, Carlos Santeliz, y el dueño de ese equipo Antonio Herrera Gutiérrez, el grandeliga Carlos Santeliz (n. 1948), junto con un total de 84 personas. Pero el desastre no sólo afecta a pasajeros sino que mata a 71 personas en tierra, incluyendo la esposa y los tres hijos del atleta zuliano Lino Connell, producto de la caída de restos del avión. En 1978, muere Renny Ottolina, animador y presentador estrella de la televisión venezolana. Además de animador, narrador, locutor y productor venezolano de programas de radio y televisión, así como publicista, fue corredor de autos de carrera y desde su proyección televisiva se lanzó a la política Era candidato presidencial cuando ocurrió el siniestro de aviación que le causó la muerte. Pionero en muchos aspectos de la publicidad, la comunicación social y la producción televisiva en Venezuela. En 1995 en Estados Unidos, el Estado de Misisipi es el último en abolir la esclavitud, al por fin ratificar formalmente la Decimotercera Enmienda de la Constitución, con casi 130 años de retraso, con lo que la esclavitud queda definitivamente abolida en todos los Estados Unidos de América. Se dice que contribuyó a que se saldase esta deuda histórica una película de Steven Spielberg ("Lincoln", nominada a los Óscar de 2013), que llevó a indagar el asunto en los registros históricos y estudiar la causa de la demora, la cual fue atribuida a un "error". La película narra las resistencias que encontró el presidente Lincoln en su momento para que se generalizara e hiciese efectiva la abolición de la esclavitud en los Estados Unidos. En 1997, el internado judicial conocido como Retén de Catia en Caracas (Venezuela) es demolido por explosión controlada. Había funcionado entre los años 1966 y 1997, pero el hacinamiento y horrenda fama de violación de derechos humanos condujo a su clausura y demolición en 1997. En 1992, militares y agentes policiales intervinieron en una matranza de presos. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), abrió un caso contra Venezuelapor ese hecho. Tras la demolición el espacio dio paso al Parque de Recreación Alí Primera o Parque del Oeste. En 1998 en la Ciudad del Vaticano, el papa Juan Pablo II pide perdón por la inactividad y silencio de muchos católicos durante el Holocausto judío. Durante la II Guerra Mundial la Iglesia había mantenido una actitud ambígua e incluso colaboracionista frente a los regímenes fascistas y su barbarie. En 2003 en todo el mundo se producen grandes protestas contra la amenaza de invasión de Estados Unidos a Irak (durante el gobierno de George Bush). Las manifestaciones mundiales contra la invasión de Irak de 2003 fueron una serie de protestas convocadas y coordinadas a nivel mundial con el llamado a evitar la invasión y guerra en Irak por Estados Unidos y sus aliados. Fueron organizadas principalmente por organizaciones pacifistas y contra la guerra, muchas de las cuales venían de realizar protestas en años anteriores contra la invasión de Afganistán. Las hubo en países árabes, y en Europa tres millones de personas marcharon en Roma, capital de Italia, (entró en el Libro Guinness de los Récords como la mayor manifestación antibelicista de la historia). En apenas tres meses 36 millones de personas de todo el mundo participaron en cerca de 3000 protestas contra la invasión y guerra en Irak a escala global, poniendo a gran parte del planeta en posición de condena a la acción de los Estados Unidos y los gobiernos que le secundaron. Desde la guerra de Vietnam no se habían visto movilizaciones semejantes. Hoy las miradas se vuelcan en condena hacía la guerra de Putin con la invasión rusa a Ucrania, y es sin duda el momento de seguir el ejemplo de protestas mundiales anteriores, pero los EE.UU y otras potencias siguen actuando sin reconocer sus crímenes, provocaciones y abusos. De nuevo está planteada la consigna de la movilización de los pueblos: "¡No a la guerra!" y "¡Solidaridad con las víctimas". En 2003, en la Franja de Gaza, un soldado israelí aplasta con un bulldozer a la activista estadounidense Rachel Corrie (23), que trataba de impedír la demolición de hogares palestinos interponiéndose con su cuerpo. Le pasaron por encima. En 2006 la Asamblea General de las Naciones Unidas vota por unanimidad el establecimiento del Consejo de Derechos Humanos. En 2012, a las 8:00 de la noche, el avión presidencial aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Maiquetía, en el estado Vargas, con el presidente Hugo Chávez a bordo, tras 22 días de convalecencia en La Habana. El Mandatario había anunciado, durante la tarde, que emprendió su regreso al país después de someterse a tres semanas de tratamiento tras la extirpación de un segundo tumor canceroso en la misma zona donde le extrajeron el primero, en 2011. "Buenas tardes, mundo bueno! Ahora mismo estamos despegando del Aeropuerto Internacional "José Martí" Rumbo Sur, Rumbo a La Patria! Gracias Dios Mío!", escribió el presidente, de 57 años, en su cuenta de la red social. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n200982.html En 2015, el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) de Venezuela, dictaminó reabrir y tramitar la causa penal sobre los homicidios de José Rafael Guerra y Alberto Millán, estudiantes del Liceo Miguel José Sanz, ubicado en Maturín, estado Monagas, hecho ocurrido el 4 de mayo de 1962, presuntamente a manos de un funcionario policial. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n266977.html En 2017, la reina Isabel II sanciona la ley del Brexit, que autoriza al Gobierno a comunicar a Bruselas que activa la salida del Reino Unido de la UE. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n305554.html En 2018, en Ecuador, mujeres amazónicas se movilizaron en contra de la megaminería. El Mandato contempla una crítica al anuncio de proceso de licitación petrolera en el Centro Sur Amazónico, que afectaría el territorio de los pueblos Shuar, Achuar, Sápara,Kichwa Shiwiar, Waorani y Andoas. Señalan que no se han cumplido los procedimientos internacionales de Consulta Previa, Libre e Informada con las comunidades. También exigieron al gobierno nacional que detenga las concesiones mineras en áreas donde se han afectado los Derechos Colectivos como Nankints o Tundayme, cuyos habitantes han sido desalojados para dar paso a la minería metálica a gran escala. Ver: https://www.aporrea.org/pachamama/n322342.html El 16 de marzo de 2019 se realizaron movilizaciones en algunas capitales del mundo en solidaridad con Venezuela frente a la amenaza de intervención de los EE.UU, y al mismo tiempo en el país amenazado se iniciaban ejercicios militares con obvio sentido preventivo. En 2020, se hizo efectiva la entrada en vigencia de la declaratoria de cuarentena social y colectiva en el Distrito Capital y los estados Miranda, La Guaira, Zulia, Táchira, Apure y Cojedes para contener la expansión del Covid⁃19 en el país. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n353317.html En 2020, Investigadores de Estados Unidos aplicaron la primera vacuna experimental contra el coronavirus COVID-19, colocándose al frente de una carrera mundial mientras se extiende la pandemia. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n353333.html En 2022, fue inaugurada la Universidad Internacional de las Comunicaciones (Uicom), que tiene su sede en la urbanización Los Cortijos de Lourdes, parroquia Leoncio Martínez, del municipio Sucre de Venezuela. Ver: https://www.aporrea.org/educacion/n372323.html En 2022, murió el periodista Armando Linares, director del portal Monitor Michoacán. Fue asesinado en México, convirtiéndose así en el octavo comunicador víctima de homicidio en 2022. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n372303.html En 2022, el tribunal supremo de Naciones Unidas ordenó a Rusia detener las hostilidades en Ucrania y otorgar las medidas solicitadas por Kiev. La presidenta de la corte, la jueza estadounidense Joan E. Donoghue, dijo: "La Federación Rusa suspenderá inmediatamente las operaciones militares especiales que inició el 24 de febrero de 2022". Los países que se niegan a acatar las órdenes de la corte pueden ser remitidos al Consejo de Seguridad de la ONU, donde Rusia tiene poder de veto. Por supuesto, Putin no les ha hecho caso. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n372317.html