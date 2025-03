Efemérides 15 de marzo: Día Contra la Brutalidad Policial - Día de los Derechos del Consumidor y del Usuario

Día Internacional contra la Brutalidad Policial. Es un día concebido para visibilizar los abusos cometidos por organismos policiales y otras fuerzas de seguridad, que atentan contra los derechos humanos fundamentales en todo el mundo. Esto puede suceder por el desvío de lo que se supone que deberían ser sus verdaderas funciones (legales y constitucionales), o como consecuencia de la corrupción, pero a menudo por instrucciones de los gobiernos y organismos del Estado, especialmente cuando se trata de regímenes dictatoriales, autoritarios o represivos que oprimen a los pueblos. A veces resulta ser producto de procesos de simbiosis entre policias y grupos delictivos. El establecimiento de un día como este tiene como finalidad brindar solidaridad a las víctimas de la represión policial y a sus familiares, así como promover cambios que ayuden a combatir y reducir o eliminar este mal; y una de las maneras es fomentar el debate social, político e institucional sobre los casos de violencia policial, el modelo policial imperante, el control ciudadano y el cumplimiento del respeto a los derechos humanos en el ejercicio de funciones policiales. Al mismo tiempo es importante favorecer y apoyar la denuncia, las acciones legales contra la impunidad y la preparación de la ciudadanía y los movimientos sociales o políticos para utilizar los recursos que sean posibles contra la violencia policial. Las referencias de esta fecha internacional indican que fue creada en el año 1997, por iniciativa del Colectivo Opuesto a la Brutalidad Policial con sede en Montreal y el Grupo Black Flag, ubicado en Suiza, a raíz de una agresión policial ocurrida en Suiza, contra dos niños de 11 y 12 años de edad. Venezuela no escapa, desde luego, a este fenómeno, con graves cuestionamientos hacia varios organismos policiales (un ejemplo lo fueron las FAES y otras expresiones similares) a los que se señala por ejecuciones extrajudiciales y se guarda en la memoria la cruenta represión policial ocurrida durante el levantamiento popular ocurrido en 1989, conocido como "Caracazo", pero los abusos policiales también han seguido ocurriendo, lamentablemente, en el período conocido como la Revolución Bolivariana (especialmente en los últimos años) contradiciendo los principios enarbolados por la revolución y los derechos constitucionales. Día Mundial contra la Matanza de Focas. Es un día de concienciación acerca de los riesgos que afronta una de las especies de mamíferos marinos, que se encuentra en peligro de extinción. Visibiliza la matanza y captura de focas por cazadores que comercian con sus pieles. Varias organizaciones y asociaciones protectoras de animales realizan protestas. Las focas viven en erelación con medios acuáticos marinos, gran parte de ellas en las regiones polares y más frías, pero también en otras zonas costeras. Se encuentran seriamente amenazadas y en peligro de extinción, como otras especies, debido a actividades humanas y sus consecuencias, como la caza ilegal, la destrucción de su hábitat y la contaminación del mar. Día Mundial de los Derechos del Consumidor y del Usuario. Instituído por la ONU desde 1983, aunque inicialmente, en 1962, durante el gobierno de John F. Kennedy en los EE.UU fue decretado el derecho de todas las personas a disfrutar de ciertos beneficios como consumidor. El Consejo de las Naciones Unidas, hizo este reconocimiento a nivel internacional, con la declaración de las "Directrices para la Protección de los Consumidores", para que todos los ciudadanos del mundo disfrutasen del derecho a elegir los productos, a recibir educación para poder hacer una correcta elección de bienes y servicios, tener la opción de adquirir productos y servicios competitivos, satisfacer todas sus necesidades básicas. Todo ello incluye el derecho a ser compensado, de ser el caso, por los productos adquiridos, y ser escuchado en su reclamo, teniendo también en cuenta lo que tiene que ver con el impacto de los productos consumidos sobre el medio ambiente, para un consumo saludable y sustentable, además de seguro. Los consumidores y usuarios deben tener la posibilidad de tener claro si el producto que consumen es necesario, cuánto se debe o justifica invertir en él, disponer de información sobre su fabricación, composición, almacenamiento, durabilidad y reemplazo, así como si cumple con normas de protección del medio ambiente. Para que esto sea posible es preciso que existan regulaciones, gobiernos que las hagan cumplir, empresas responsables y una sociedad organizada para defender el derecho de los consumidores; de lo contrario reinará el abuso y la irracionalidad. Día Mundial del Discurso. Está dedicado a homenajear la elaboración de discursos, a través de eventos de oratoria en vivo a nivel mundial. Aunque la creación de esta efeméride se originó durante el Foro de la Democracia de Atenas, en el año 2015 y luego dió lugar a actividades simultáneas en distintos países; no sólo se trata de cénáculos o de tribunas exclusivas sino que hay quienes lo han tomado para que quienes quieran y donde quiera puedan compartir discursos sobre temas significativos y de interés general. Claro que para ello se requiere de condiciones democráticas y de libertad, aunque hay quienes asumen los riesgos de la exposición pública de su pensamiento en ambientes autoritarios o represivos. Para el año 2022 el lema escogido por quienes lo patrocinan oficialmente es: "Una Nueva Armonía", con lo que se pretende enfocar la oratoria y el discurso en torno a aspectos relacionados con la individualidad humana (armonización consigo mismo), la armonización con la naturaleza y el planeta, a través del desarrollo sostenible, una tecnología que también sea armónica, y también la armonización a nivel social y político (en el seno de las sociedades y entre las naciones para el vivir bien y el bien común. En 1775, nació Juan Bautista Arismendi, militar español y luego venezolano, que tuvo un papel en las luchas de la independencia. Bolívar le dió el grado de General en Jefe. Fue esposo de Luísa Cáceres de Arismendi, heroina y procer de la independencia de Venezuela. En 1813, nació John Snow, médico inglés precursor de la epidemiología, que demostrará durante la epidemia londinense de 1854, que el consumo de aguas contaminadas con materias fecales propicia la extensión del cólera, con lo que logrará concientizar a la gente y salvar muchas vidas. En 1892, el ingeniero estadounidense Jesse W. Reno, patenta la primera escalera mecánica funcional con el nombre de Ascensor Inclinado Reno. En 1916 en Bilbao (País Vasco), España, nació Blas de Otero, poeta y uno de los principales representantes de la poesía social de los años cincuenta. "Ángel fieramente humano" de 1950 y "Pido la paz y la palabra" de 1955, entre sus obras más conocidas. En 1920 en Texas, Estados Unidos, nació Edgard Donnall Thomas, médico estadounidense, muy destacado en el campo de la hematología y la oncología. Fue pionero en el trasplante de médula ósea, para que las nuevas células trasplantadas reanuden la producción de glóbulos, y plaquetas. En 1939, nace Alicia Freilich, escritora, novelista, periodista y educadora venezolana (f. 1939). Ejerció la carrera periodística en diarios de circulación nacional, trabajando en columnas sobre literatura y temas sociales. Por sus artículos obtuvo premios nacionales e internacionales. En el año 1937, muere Howard P. Lovecraft, escritor estadounidense de relatos de terror y ciencia ficción. "Los mitos de Cthulhu" es una de sus principales obras. En 1946, la Junta Revolucionaria de Gobierno de 1945, decreta el derecho del sufragio universal para todos los venezolanos y venezolanas, mayores de 18 años, sin discriminación por razones sociales, culturales o de sexo, lo que estaban contemplado en el Estatuto Electoral de 1945. Las mujeres venezolanas obtienen el derecho a votar, a postularse y ser elegidas a cargos públicos de elección popular. En 1962, nace Mafalda, la emblemática y popular historieta del dibujante y humorista argentino Quino (Joaquín Lavado). Hacia 1971 la historieta se dio a conocer en todo el mundo y comenzó a circular como serie animada. Desde personajes infantiles en interacción con sus padres o adultos, problematiza significativos temas humanos y también políticos, desde la sensillez de los grandes valores y principios, señalando con ironía las inconsistencias y contrastes. En 1964, la revista Primera Plana comenzó a publicar la historieta que ganaría popularidad en Latinoamérica y España, pero también en otras partes del mundo. En 1972, se fundó la orquesta venezolana de salsa La Dimensión Latina. Escuchar a la Dimensión Latina con Oscar de León. En 1972 se estrenó la película "El Padrino". Película que retrata la vida de la mafia siciliana en la década de los cuarenta en Estados Unidos. Fue dirigida por Francis Ford Coppola. En 1975, muere en Francia, Aristóteles Onassis, empresario y multimillonario griego, el magnate más famoso de la industria naviera del siglo XX tanto y considerado el más rico del mundo en su tiempo. En el año 1985 la compañía Symbolics registra el primer dominio comercial de Intenet .com de la historia: symbolics.com. En el año 1986, se observó el paso del Cometa Halley en Venezuela. En 1990, Mikhail Gorbachev fue elegido presidente ejecutivo de la Unión Soviética. Es un abogado y político ruso que fue secretario general del Comité Central del Partido Comunista de la Unión Soviética desde 1985 hasta 1991 y jefe de Estado de la Unión Soviética de 1988 a 1991. Recibió el Premio Nobel de la Paz en 1990. Sus ereformas y sus políticas conocidas como "gladsnost" y "perestroika" son piezas importantes para explicar lo que sería la disolución de la URSS y del régimen estalinista en ese inmenso país. En 1995, en Bolivia es capturado el exdictador militar Luis García Meza, responsable de más de 500 asesinatos, entre otros actos represivos con delitos de lesa humanidad, como la Masacre de la Calle Harrington (en La Paz). En el año 2002, muere Luis Mariano Rivera (n. 1906), cantante, compositor, poeta y dramaturgo popular venezolano. Entre sus canciones, la famosa "Canchunchú Florido". Escuchar a Luís Mariano. En 2010, entró en vigencia en Venezuela, la Ley Orgánica de Registro Civil, con la cual se garantiza la gratuidad del servicio y la inclusión social para el ejercicio de la ciudadanía. La Ley fue aprobada por la Asamblea Nacional en septiembre de 2009. De acuerdo con la Ley se podrá: Rectificar los errores cometidos en el acta al momento del registro del nacimiento: nombres mal escritos, letras invertidas, fechas erradas, entre otros. Inscribir el nacimiento en el Registro Civil, aunque la persona sea mayor de edad, en caso de que no haya sido presentado cuando niño o niña. Contar con Unidades de Registro Civil en todos los centros de salud del país, lo que garantiza la incorporación inmediata de los nacimientos y las defunciones. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n153012.html En 2011, el cacique de la etnia yukpa en Venezuela, Sabino Romero, salió en libertad por una medida cautelar otorgada por un juez del estado Trujillo. Afirmó su disposición de continuar la lucha por la demarcación de las tierras indígenas en la Sierra de Perijá, en el estado Zulia (occidente). Dijo que "seguirá luchando hasta la muerte" para lograr demarcar los territorios del pueblo originario Yukpa. Luego en 2013 es asesinado al salir de una actividad en la comunidad del Tokuko, en la Sierra de Perijá. Su esposa, Lucía Martínez y un bebe recién nacido fueron heridos en el incidente. El autor material del homicidio fue condenado a 30 años en 2015, aun no, el autor intelectual. En 2011, se agrava el estado de alarma nuclear en Japón tras la explosión en un reactor y la fusión parcial del núcleo de otro en Fukushima. Ocurrió a raíz de los daños causados por un terremoto. Este hecho fue muy recordado en días recientes, cuando la guerra de Rusia contra Ucrania afectó a una importante central nuclear. En 2013, fueron trasladados los restos mortales del Presidente Hugo Chávez hasta el Cuartel de la Montaña, donde reposan sobre la llamada flor de los cuatro elementos que representa el renacer de la patria nueva que Chávez forjó con los sueños bolivarianos como insignia. El fuego que estará prendido junto al monumento, diseñado por el arquitecto Fruto Vivas, es símbolo de la intensidad de los ideales inmortales del Comandante. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n225063.html En 2014 el Joropo tradicional venezolano es declarado como Patrimonio Cultural de la Nación, en la categoría de Bien de Interés Cultural. El joropo es un baile tradicional de Venezuela, acompañado básicamente con arpa, cuatro y maracas, y pudiendo agregarse otros instrumentos como el bajo y la bandola. En los estados llaneros es donde se baila se conserva con mayor integridad, aunque tiene variantes regionales. Se baila en parejas y grupos. También se baila en zonas de los llanos de Colombia. Escuchar joropos. En 2014, Venezuela logró siete preseas de oro en los Juegos Suramericanos Chile 2014, en disciplinas individuales y de grupo, para sumar un total de 34 doradas en el medallero general. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n247134.html. En 2017, La Sala Constitucional del TSJ en su sentencia N° 91/2017 estableció con carácter vinculante, que en el juzgamiento de algunos delitos previstos tanto en la Ley Orgánica Sobre el Derecho de las Mujeres a Una Vida Libre de Violencia... como en la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes, una vez desvirtuado el principio de presunción de inocencia, mediante sentencia condenatoria definitivamente firme, no podrán otorgarse los beneficios procesales establecidos en la ley ni habrá lugar a la aplicación de fórmulas alternativas de cumplimiento de pena. Indica la decisión que lo anterior aplica en el juzgamiento de los siguientes delitos recogidos en la mencionada Ley: 1) violencia sexual, tipificado en el artículo 43, y cometido en forma continuada; 2) acto carnal con víctima especialmente vulnerable, artículo 44; 3) prostitución forzada, artículo 46; 4) esclavitud sexual, artículo 47; 5) tráfico ilícito de mujeres, niñas y adolescentes, articulo 55; 6) trata de mujeres, niñas y adolescentes, articulo 56; 7) explotación sexual de niños y adolescentes varones, cometido en forma continuada, artículo 258 de la Ley Orgánica para la Protección de Niños, Niñas y Adolescentes y 8) abuso sexual niños y adolescentes cometidos de manera continuada, artículos 259 y 260 de la misma Ley. Estos hechos punibles, calificados por la Sala como delitos atroces, configuran una violación sistemática de los derechos humanos, que muestran en forma dramática los efectos de la discriminación y subordinación de la mujer (incluidas niñas y adolescentes) por razones de sexo en la sociedad. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n305597.html En 2019, Pastor Maldonado se subió al podio de las 1000 Millas de Sebring, tras su espectacular victoria en las 24 Horas de Daytona. Ver: https://www.aporrea.org/deportes/n339523.html En 2021, murió Emilio Arvelo (n. 9/11/1935) a los 85 años debido al COVID-19. La mayoría de los venezolanos conocen su voz, pues la canción que interpretó ha acompañado a las personas en cada cumpleaños. "Ay, qué noche tan preciosa, esta noche de tu día / todos llenos de alegría / en esta fecha natal", compuesta por Luis Cruz se hizo famosa en la década de los 60 con su voz, la de Emilio Arvelo. Ver: https://www.aporrea.org/cultura/n363520.html En 2023, la Asamblea Nacional de Venezuela aprueba ley que protege y promueve el Cocuy. Ver: www.aporrea.org/cultura/n381158.html