SNTP publica lista de los 24 periodistas detenidos en Venezuela

13-01-26.-El Sindicato Nacional de Trabajadores de la Prensa (SNTP) denunció que en Venezuela las detenciones de periodistas y comunicadores no se basan en delitos comprobados, sino en su labor informativa, la difusión de opiniones críticas o su militancia política. En muchos casos, los acusados enfrentan cargos como terrorismo, incitación al odio o asociación para delinquir, sin acceso a un juicio justo ni posibilidad de defensa.“Son 24 los periodistas, comunicadores y trabajadores de la prensa detenidos ilegal y arbitrariamente. Con el paso de las horas el número aumenta porque familiares de las víctimas que no habían denunciado por miedo, nos están permitiendo documentar y visibilizar”, señaló el SNTP a través de una publicación en X.Estas detenciones ocurren días después de que Jorge Rodríguez, presidente de la Asamblea Nacional, anunciara un proceso de liberación de presos políticos, sin embargo, los comunicadores siguen privados de libertad.El SNTP publicó una lista detallada de los casos, que incluye a periodistas, camarógrafos y comunicadores con cargos que van desde asociación para delinquir hasta incitación al odio y terrorismo. Entre ellos se encuentran:1. Ramón Centeno (2 de febrero de 2022)Exreportero de Últimas Noticias. Fue arrestado mientras investigaba narcotráfico. El gobierno lo vinculó al operativo Manos de Hierro. Imputado por los delitos de asociación para delinquir, tráfico de influencias y usurpación de funciones.2. Jonathan Carrillo (20 de julio de 2022)Estudiante, tesista de Comunicación Social. Trabajador de la Asamblea Nacional. Estuvo durante tres años en El Helicoide y hace 6 meses fue trasladado a Yare II. Imputado por los delitos de migración ilícita de personas extranjeras, uso de documento público falso, usurpación de funciones y asociación para delinquir. A la fecha no se ha iniciado el juicio.3. Carlos Julio Rojas (15 de abril de 2024)Acusado de ser parte e instigar un supuesto atentado contra Nicolás Maduro. Permanece en El Helicoide.4. Luis López (14 de junio de 2024)Detenido en La Guaira. Imputado por lo delitos de incitación al odio, asociación para delinquir y financiamiento al terrorismo. Familiares denuncian que ha sido amenazado y agredido por ejercer el periodismo. Se encuentra recluido en la cárcel de El Rodeo I.5. Gabriel González (17 de junio de 2024)Parte del equipo de prensa de María Corina Machado. Imputado por los delitos de terrorismo, incitación al odio y asociación para delinquir. Está detenido en Yare II.6. Deivis Correa (31 de julio de 2024)Periodista egresado de la Universidad Católica Santa Rosa. Se encuentra en El Helicoide, fue presentado y acusado de seis delitos, entre ellos terrorismo, incitación al odio, asociación para delinquir y asociación extranjera.7. Roland Carreño (2 de agosto de 2024)Periodista y dirigente de Voluntad Popular. Fue arrestado por segunda vez tras las elecciones presidenciales y se encuentra recluido en la cárcel de El Rodeo I.8. Víctor Ugas (18 de agosto de 2024)Detenido tras una confrontación con un influencer. Imputado por los delitos de incitación al odio y lesiones leves. Trasladado a Tocorón.9. Ángel Godoy (8 de enero de 2025)Redactor de Punto de Corte y líder del Movimiento Democracia e Inclusión. Fue interceptado por sujetos encapuchados. Detenido en Yare III.10. Julio Balza (9 de enero de 2025)Reportero gráfico del equipo de María Corina Machado. Fue detenido al salir de una concentración opositora. Está preso en El Helicoide.11 y 12. Leandro Palmar y Salvador Cubillán (9 de enero de 2025)Periodista y camarógrafo detenidos durante protestas en Maracaibo. Se les imputan delitos de incitación al odio y alteración del orden público. Están presos en Tocorón.13. Rory Branker (20 de febrero de 2025)Editor en La Patilla. Desde su detención, ha estado en desaparición forzosa en dos oportunidades. Está preso en Tocorón.14. Juan Francisco Alvarado (20 de marzo de 2025)Estudiante de periodismo. Acusado de incitación al odio por diversas publicaciones en redes sociales. La familia denuncia retardo procesal por parte de los tribunales en Cojedes. Lo mantienen privado de libertad en un comando de Portuguesa.15 y 16. Nakary Ramos y Gianni González (8 de abril de 2025)Periodista y camarógrafo de Impacto Venezuela. Están detenidos y sometidos a juicio. Son padres de una niña de cinco años de edad. Imputados por los delitos de instigación al odio y difusión de noticias falsas.17. Mario Chávez Cohen (6 de mayo de 2025)Periodista y activista. Fue detenido en Valencia junto con su madre, quien fue liberada posteriormente.18. Juan Pablo Guanipa (23 de mayo de 2025)Comunicador social y político. Se encuentra desaparecido desde su detención el 23 de mayo de 2025, dos días antes de las elecciones regionales y legislativas.19. Carlos Marcano (23 de mayo de 2025)Periodista y profesor universitario. Fue trasladado de El Helicoide a la cárcel de Tocorón días después de su detención.20. Rafael García Márvez (22 de julio de 2025)Periodista, presidente de la Asociación de Columnistas del Estado Carabobo y articulista de El Carabobeño. Tiene 79 años de edad.21. Carlos Lesma (9 de octubre de 2025)Es locutor y director de la emisora Señal 94.9 en Nueva Esparta, además de fotógrafo deportivo. Fue imputado por traición a la patria e incitación al odio. Se encuentra privado de libertad en el Retén de San Antonio, en Margarita.22. Omario Castellanos (16 de octubre de 2025)Fue privado de libertad en Barquisimeto, junto con su madre (Blanca Guerrero) y su hermano (José Castellanos) y fue trasladado a la cárcel de Yare III.23. Yorbín García (18 de octubre de 2025)Fue detenido en Isnotú, estado Trujillo, y presentado en tribunales bajo los cargos de instigación al odio, traición a la patria y resistencia a la autoridad. Se encuentra recluido en Yare III.24. Nicmer Evans (13 de diciembre de 2025)Funcionarios del Sebin lo buscaron en su casa, en Caracas, para que se sometiera a un interrogatorio del que no volvió. Se encuentra privado de libertad en El Helicoide.El SNTP advierte que estos casos reflejan un patrón de persecución sistemática contra el periodismo independiente en Venezuela. A estas detenciones se suman la censura, el bloqueo de medios digitales, el cierre de emisoras y medidas judiciales contra comunicadores que investigan asuntos sensibles.