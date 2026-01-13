(VIDEO) Diosdado: “Se está avanzando en la apertura de la Embajada de Venezuela en Estados Unidos”

Este lunes 12 de enero el secretario general del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, informó que se está avanzando en la apertura de la Embajada de Venezuela en los Estados Unidos.

El también ministro para el Interior, Justicia y Paz destacó que esta acción le permitirá a nuestro país tener una representación consular en el país del Norte, para que se pueda velar por la seguridad y la tranquilidad del presidente de la República, Nicolás Maduro, y de la primera combatiente, Cilia Flores.

"Ese es el objetivo fundamental, que nos permita a nosotros tener a alguien allá. Porque en este momento no tenemos a nadie. Están secuestrados y no tenemos a nadie, salvo los abogados, que no son venezolanos y les agradecemos lo que están haciendo, pero no son venezolanos", señaló Cabello durante la acostumbrada rueda de prensa de la tolda roja.

El dirigente señaló que actualmente las relaciones entre ambas naciones seguirán avanzando, especialmente para garantizar la salud del jefe de Estado venezolano y de la primera dama.