Petro amenaza al ELN con bombardeos en conjunto con Venezuela si no abandona nuestro país

Gustavo Petro, presidente de Colombia Credito: Web

13-01-26.-El presidente de Colombia, Gustavo Petro, advirtió que su Gobierno emprenderá acciones militares conjuntas con Venezuela contra el Ejército de Liberación Nacional (ELN) si esa guerrilla no abandona territorio venezolano. El pronunciamiento se produjo luego de que el grupo armado propusiera la creación de un “acuerdo nacional” para atender la crisis estructural y el conflicto social y político que, según el ELN, atraviesa el país desde hace años.



A través de su cuenta en X, el mandatario recordó que al ELN ya se le ofreció un acuerdo de paz, el cual, aseguró, fue “destruido a sangre y fuego, matando humildes campesinos”. Petro atribuyó esas acciones violentas al control de economías ilícitas como los cultivos ilegales y la explotación de oro ilegal.



Según reseña la revista Semana, el jefe de Estado reiteró que actualmente no existen condiciones para retomar negociaciones con esa guerrilla, suspendidas desde hace un año tras la escalada de violencia en la región del Catatumbo. Según explicó, el ELN no ha mostrado una salida real de actividades como el narcotráfico ni ha abandonado prácticas como el reclutamiento de menores de edad.



En ese contexto, Petro señaló que la primera reunión oficial con Venezuela, luego del arresto de Nicolás Maduro, deberá abordar el desarrollo de una zona económica especial para el impulso agrario e industrial en el Norte de Santander y el estado Táchira. “Si el ELN no se une a la paz, abandonando Venezuela, habrá acciones conjuntas con Venezuela de tipo militar”, advirtió.



El presidente también planteó que cualquier eventual negociación debe realizarse con todos los integrantes del ELN en territorio colombiano. Indicó que el proceso incluiría la discusión de zonas de concentración regionales, planes de participación ciudadana para la transformación de las regiones más afectadas por la violencia y el cese de enfrentamientos con otras organizaciones armadas.



Sobre la reinserción de los combatientes, Petro aseguró que se impulsaría a través de grandes cooperativas productivas, con el objetivo de sustituir las fuentes de financiación ilegal. Asimismo, esbozó un modelo de justicia en el que la Fiscalía negocie penas conforme a la ley y a precedentes judiciales, aclarando que los crímenes contemplados en el Estatuto de Roma deben recibir sanciones. También mencionó la posibilidad de ampliar la jurisdicción de la JEP, para lo cual sería necesaria una ley aprobada por el Congreso o una asamblea nacional constituyente si así lo decide el pueblo.



La respuesta del mandatario se dio luego de que el ELN difundiera un comunicado en el que propone un acuerdo nacional orientado a la defensa de la soberanía popular, la lucha contra la corrupción y el paramilitarismo, y la erradicación de la pobreza. Petro, sin embargo, dejó claro que, ante la falta de compromisos concretos con la paz, su Gobierno priorizará una ofensiva militar contra esa guerrilla.

VF (https://diarioversionfinal.com/mundo/petro-amenaza-al-eln-con-bombardeos-en-conjunto-con-venezuela-si-no-abandona-nuestro-pais/)