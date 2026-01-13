En Nueva York protestan contra secuestro de Maduro

Los manifestantes reiteraron que Estados Unidos no puede continuar utilizando excusas para invadir Venezuela y apropiarse de sus recursos naturales.

Manifestantes se reunieron en las afueras del Centro Metropolitano de Detención de Brooklyn, donde el presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores cumplen su décima noche secuestrados tras la incursión militar estadounidense en Caracas el pasado 3 de enero.

Los asistentes exigieron su liberación inmediata y denunciaron la acción como un secuestro.

De acuerdo con un reporte de teleSUR en Estados Unidos, los protestantes han permanecido de manera constante durante toda la semana, pese a las bajas temperaturas, portando pancartas y entonando cánticos en apoyo al mandatario y su esposa.

"Son varias las personas que aquí se manifiestan, que no solamente están en descontento con esta situación, sino con todo lo que está haciendo el Gobierno de Donald Trump, las amenazas que está lanzando a otros países de la región como Colombia, Cuba y México", indicó el medio.

Los manifestantes reiteraron que Estados Unidos no puede continuar utilizando excusas para invadir Venezuela y apropiarse de sus recursos naturales, como el petróleo y los minerales, que consideran el verdadero trasfondo de la agresión.

Pronunciamientos en República Dominicana

En la Plaza Bolívar en República Dominicana, el Frente Amplio y la Alianza País acusaron a Washington de cometer una grave transgresión del derecho internacional y de la Carta de las Naciones Unidas. En un manifiesto conjunto, afirmaron: "Toda actuación de un Estado fuera del orden internacional carece de legalidad y legitimidad y debe ser repudiada por todos".

Las organizaciones calificaron lo ocurrido como un acto de guerra que amenaza la paz regional y mundial, y exigieron la liberación inmediata de Maduro y Flores. También recordaron que la región no es "el patio trasero de ninguna potencia" y que los pueblos conquistaron hace más de dos siglos su independencia y derecho a la autodeterminación.

En la provincia de Espaillat, República Dominicana, el Movimiento de Izquierda Dominicana (MIU) y otras agrupaciones expresaron su solidaridad con Venezuela y calificaron de brutal el ataque de Estados Unidos. Demandaron respeto a la soberanía nacional y abogaron por la unidad latinoamericana para enfrentar la situación actual.

En el Líbano, activistas y ciudadanos se movilizaron en apoyo a Venezuela y Cuba. Foto: agencias

Protestas en Líbano contra la intervención extranjera

En el Líbano, activistas y ciudadanos se movilizaron en apoyo a Venezuela y Cuba, rechazando el secuestro de Maduro y las intervenciones externas en países soberanos. Según el corresponsal Abbas Sabbagh, los manifestantes portaron pancartas con lemas como "No al secuestro de Maduro" y "No a la intervención extranjera".

El activista Georges Ibrahim Abdallah declaró: "El derecho internacional y sus principios son pisoteados porque ya no puede continuar operando dentro de nuestras fronteras. La maquinaria imperialista pisa todas las leyes, acuerdos y conceptos internacionales que ella misma ha establecido".

En la zona de Baabda, Monte Líbano, la Unión de Jóvenes Democráticos Libaneses organizó una protesta frente a la embajada de Cuba, donde expresaron su rechazo al bloqueo económico contra la isla y encendieron velas en homenaje a los cubanos y venezolanos que han caído defendiendo la soberanía de Venezuela.