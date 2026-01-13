Gaceta Oficial 43.265 jueves 27 de noviembre 2026

Gaceta Oficial 43265, jueves 27 de noviembre de 2025.

Official Gazette 43265, Thursday, November 27, 2025.

SUMARIO

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA RELACIONES INTERIORES, JUSTICIA Y PAZ

Resolución que otorga la condecoración Orden a la Paz, en su Única Clase, a los ciudadanos que en ella se mencionan.

Resolución que otorga la condecoración Orden Francisco de Miranda, en su Tercera Clase Oficial a los ciudadanos que en ella se mencionan.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE ECONOMÍA Y FINANZAS

Resolución que designa a Leonel David Lacera Urdaneta, como Superintendente de la Actividad Aseguradora, adscrito al Ministerio del Poder Popular de Economía y Finanzas, en calidad de Encargado.

SENIAT

Providencia que desincorpora del Inventario de la División de Especies Fiscales adscrita a la Gerencia de Especies Controladas de la Intendencia Nacional de Tributos Internos, los Formularios que en ella se señalan.

Providencia que designa a Argenis Daniel Virgüez López, como Jefe de la Oficina de Auditoría Interna, en calidad de Encargado.

Providencia que revoca la autorización de los Auxiliares de la Administración Aduanera que en ella se indican, y se desactiva la clave de acceso al Sistema Aduanero Automatizado SIDUNEA.

Providencia que establece la tasa aplicable para el cálculo de los intereses moratorios correspondiente al mes de octubre de 2025.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LA EDUCACIÓN

Resolución que otorga el beneficio de Jubilación, al Personal Obrero, que en ella se mencionan.

Resolución que aprueba la Estructura para la Ejecución Financiera del Presupuesto de Gastos del Ministerio del Poder Popular para la Educación correspondiente al año 2026, la cual estará conformada por la Unidad Administradora Central y las Unidades Administradoras Desconcentradas que en ella se señalan.

Resolución que designa a Maurian Rosana Zamudia, como Directora (E) de la Zona Educativa del estado Mérida, adscrita al Despacho del Ministro.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR DE OBRAS PÚBLICAS

Resolución que corrige por error material la Resolución 000077 de fecha 3 de noviembre de 2025, publicada en la Gaceta Oficial 43248, de fecha 04 de noviembre de 2025.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA EL ECOSOCIALISMO

Resolución que designa a Yennyfer Alondra Jiménez Bravo, como Directora de la Unidad Territorial de Ecosocialismo Guayana Esequiba, del Ministerio del Poder Popular para el Ecosocialismo.

MINISTERIO DEL PODER POPULAR PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS

Resolución que designa a Amny María Ortega Calistro, como Directora General del Desarrollo Comunal para el Vivir Bien de los Pueblos Indígenas, adscrita al Despacho del Viceministerio para el Vivir Bien de los Pueblos Indígenas, del Ministerio del Poder Popular para los Pueblos Indígenas.