Venezuela y Europa acuerdan avanzar hacia una etapa de diálogo, construcción y cooperación en todos los ámbitos

Asimismo, Gil explicó que el tenor de la reunión ha sido ameno, coincidiendo en la necesidad de avanzar hacia una etapa de relacionamiento productivo y de abrir vías de diálogo más profundas.





“Hemos repasado las relaciones comerciales en materia productiva, ciencia y tecnología, económicas y otros ámbitos en los que empresas europeas han estado radicadas en nuestro país por mucho tiempo”.



En este sentido, la Presidenta Encargada, Delcy Rodríguez, ha transmitido el claro mensaje de que, trabajando en el marco del respeto y la igualdad entre los Estados se puede avanzar en una agenda para el bienestar de los pueblos de Europa y Venezuela.



La actividad ocurre tras la incursión armada imperial ocurrida el pasado 3 de enero, que dejó un saldo de 100 víctimas lamentables y el secuestro del Mandatario Constitucional de la Nación, Nicolás Maduro, y de la Primera Dama, Cilia Flores.



Recientemente, la jefa de Estado Encargada también ha conversado vía telefónica con los mandatarios de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva; de Colombia, Gustavo Petro; y el Presidente del Gobierno del Reino de España, Pedro Sánchez. El propósito central de estos contactos fue informar sobre la grave agresión criminal, ilegal e ilegítima perpetrada contra la Nación.



El canciller venezolano reiteró que se realizó un balance de los acontecimientos ocurridos el 3 de enero de 2026, donde, al violarse el derecho internacional, la soberanía y la Carta de la ONU, nuestro pueblo fue atacado y el Presidente Constitucional, Nicolás Maduro, y la Primera Dama, Cilia Flores, fueron secuestrados.

“A partir de hoy se abre una etapa de diálogo, construcción y cooperación en todos los ámbitos y en beneficio de nuestro pueblo”, dijo el canciller venezolano.Venezuela reafirmó la voluntad de trabajar de la mano y bajo los principios diplomáticos con todos los pueblos del mundo.