Cómo cuidar la salud mental después del bombardeo gringo

Tras el vil ataque estadounidense del pasado 3 de agosto, en horas de la madrugada, cuando el imperialismo asesinó a 100 personas en territorio nacional, secuestró al presidente de la República Nicolás Maduro,a su esposa Cilia Flores, y lanzó sus misiles contra varias regionales del país, la población venezolana comenzó a vivir momentos muy complejos, los cuales en algunos casos requieren de ayuda especializada de profesionales con la finalidad de garantizar su salud mental.

Al respecto el Ministerio del Poder Popular para las Ciencia y Tecnología (Mincyt), recomienda varias maneras de cómo enfrentar los estados emocionales ante los conflictos sugiriendo como pilar fundamental «cuida de los demás, cuidando de ti mismo».

A través de su dirección digital en la plataforma de Instagram @mincienciaytecnologia_ve, el Mincyt especifica que ante eventos de gran magnitud, como el ocurrido ese 3 de enero, los seres humanos pueden desarrollar trastornos de estrés postraumático, los cuales pasan necesariamente por diferentes razones:

.-Estado de agitación de la amígdala, al percibir la amenaza.

.-Disminución de la hormona glucocorticoides, como respuesta al estrés.

.-Mutaciones en el gen transportador de serotonina.

.-Cambios en la función de los genes que pueden ocurrir a lo largo de la vida (epigenética).

¿Qué puedes hacer en escenarios traumáticos?

.-Respirar con calma ante emociones muy fuertes.

.-Pedir ayuda a familiares, amigos o profesionales cuando lo necesite.

.-Escribir una lista de las tareas de las cuales eres responsable, como ocuparse de los niños, hacer las compras o ir a trabajar.

.-Evaluar, con calma, cuáles son las cosas absolutamente necesarias.

.-Comer alimentos saludables.

.-Hacer ejercicios o caminar ayudan a combatir la depresión y dormir mejor.

.-Tenga a mano el número telefónico de algún ser querido o quien llamar cuando se sienta abrumado o tenga un ataque de pánico.

.-Hablar con los hijos e hijas, con los adultos mayores del hogar o de la comunidad. Ellos con frecuencia son víctimas de los conflictos.

.- Antes de dormir, evita el uso de las pantallas como el celular o el televisor, porque su luz inhibe la melatonina (hormona del sueño) y su contenido estimula el cerebro, interrumpiendo la calidad del descanso.