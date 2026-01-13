Irán detuvo a un elemento de la agencia de espionaje israelí (Mossad) durante manifestaciones

Según ha informado este lunes la Fuerza Disciplinaria de la República Islámica de Irán, el hombre en cuestión fue identificado y detenido mientras actuaba de forma encubierta entre los alborotadores.

En algunas partes de sus confesiones, el detenido ha explicado los métodos empleados para el reclutamiento, entrenamiento y contacto con elementos vinculados al Mossad.

Ha afirmado que identificaban a las personas activas en las redes sociales como Instagram y Telegram, y les aseguran que recibirán apoyo para llevar a cabo cualquier acción que querían hacer. Al respecto, ha afirmado que, desde el principio, le dieron a él mismo instrucciones sobre las acciones que debería realizar o evitar.

En referencia a las misiones que le fueron asignadas, el detenido ha declarado que inicialmente le indicaron que fuera a las casas de cierta gente, pero que luego le ordenaron trasladar sus operaciones al Gran Bazar de Teherán. Ha afirmado que las misiones cambiaban gradualmente y se basaban completamente en recibir dinero.

Ha reconocido que le enseñaban todos los aspectos de sus actividades a través del teléfono móvil. "Mi móvil estaba configurado para que pudiera verlo todo. Ahora, si el teléfono está aquí, envía y recibe señales e incluso muestra qué números han estado cerca de mí. Una vez pensé que el Mossad me había enviado un mensaje y me puse en contacto con ellos. Buscaban a gente como yo", ha expresado.

Se están realizando investigaciones adicionales sobre las dimensiones de las actividades de este individuo y su red de comunicación, y se proporcionará información adicional más adelante.

Las manifestaciones en Teherán comenzaron el pasado domingo, cuando comerciantes suspendieron de forma temporal sus actividades en señal de protesta por el pronunciado desplome de la moneda nacional frente al dólar estadounidense.

A medida que estas manifestaciones comenzaron a captar la atención de los medios, comenzó a circular una narrativa distinta en línea. Algunos grupos hostiles en el extranjero lanzaron campañas mediáticas coordinadas que presentaban los hechos como mucho más dramáticos de lo que realmente eran.

Mientras tanto, varias figuras "opositoras" en el extranjero y actores externos hostiles, particularmente Estados Unidos e Israel, aprovecharon el momento para impulsar sus propios intereses, e intentaron enmarcar las pacíficas protestas económicas como un llamado a una confrontación más amplia.

En este contexto, las autoridades iraníes admitieron las dificultades económicas que afectan al pueblo y reiteraron que las expresiones pacíficas de descontento son un derecho legítimo, al tiempo que alertaron sobre la actuación de actores externos que, según indicaron, intentan instrumentalizar la situación para provocar episodios de violencia.