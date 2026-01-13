China: Países latinoamericanos tienen derecho a elegir a sus propios socios comerciales

América Latina tiene derecho a elegir a sus propios socios comerciales, declaró el lunes la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores chino, Mao Ning, en relación al deseo de EE.UU. de controlar las exportaciones de petróleo venezolano.

"Los países latinoamericanos son naciones soberanas e independientes con derecho a elegir a sus socios por cuenta propia", manifestó la funcionaria citada por medios locales.

En este sentido, la vocera agregó que independientemente de cómo evolucione la situación, China seguirá profundizando la cooperación pragmática con las naciones latinoamericanas, incluida Venezuela, para promover el desarrollo común.

"No los queremos allí"

El presidente de EE.UU., Donald Trump, afirmó la semana pasada durante una reunión con ejecutivos de la industria petrolera en la Casa Blanca, que había comunicado a Pekín y Moscú que Washington no quiere verlos en Venezuela. "Se lo dije a China y a Rusia: 'Nos llevamos muy bien con ustedes. Los apreciamos mucho. No los queremos allí'", dijo.



Tras la reciente agresión de EE.UU. contra Venezuela, ABC News reportó, citando a fuentes familiarizadas con el asunto, que Washington exigirá a Caracas expulsar a China, Rusia, Irán y Cuba y cortar los lazos económicos con esas naciones. También se plantea que Venezuela debería aceptar tener como socio únicamente a Estados Unidos en la producción petrolera y dar preferencia a compradores estadounidenses en la venta de crudo pesado.



El miércoles pasado, el inquilino de la Casa Blanca anunció que la República Bolivariana se compromete a hacer negocios con Washington como "su principal socio", lo cual calificó como "una decisión acertada y muy beneficiosa para el pueblo venezolano y para EE.UU.". "Me acaban de informar que Venezuela comprará exclusivamente productos fabricados en Estados Unidos con el dinero que reciba de nuestro nuevo acuerdo petrolero", escribió Trump en Truth Social.



A su vez, tras el ataque estadounidense, Moscú expresó su "disposición a seguir prestando el apoyo necesario a la amistosa Venezuela", motivo por el que aboga "firmemente" para que al país suramericano se le garantice "el derecho a determinar su propio destino sin ningún tipo de injerencia destructiva desde el exterior".