Efemérides 20 de Febrero: Día de: la Federación (1859)... la Justicia Social

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 20 de febrero: Día Internacional del Gato. Con el objetivo de rendir homenaje a estos animales de compañía y promover una campaña de adopción, con buen trato, para proporcionar un hogar a los animales callejeros. Son inteligentes, afectuosos y muy "ellos", comprenden más de lo que se cree y tienen cierto uso del lenguaje (maullidos y acciones) para indicar lo que quieren. Sepamos convivir con las "personas" no humanas. Día Mundial de la Justicia Social. Establecido con la intención de apoyar la labor de la llamada "comunidad internacional", encaminada a "erradicar la pobreza, promover el empleo pleno y el trabajo decente", la igualdad entre los sexos y el acceso al bienestar social y la justicia social para todos. Por cierto, que los primeros que patean el tablero de la "justicia" internacional son los poderosos de las grandes potencias. Todo un tema que sigue siendo año tras año de actualidad para los trabajadores y el pueblo venezolano, con un salario que no cubre la canasta básica o al menos la alimentaria, con empleos precarios e inestables (trabajadores "no requeridos" y degradación de los derechos laborales: Memorando 2792), descalabro de la seguridad social, del sistema de pensiones y la salud, tablas de la ONAPRE... "Ley del Odio" por opimar y reclamar derechos, entre otras graves fallas y violaciones de la justicia que padecemos. Por todo ello es un día para reclamar "Justicia Social", pero no aspirar a recibirla sino conquistarla con organización, conciencia y fuerza de los trabajadores y el pueblo. Día del Camarógrafo y el Fotógrafo. Para homenajear la labor de quienes detrás de un lente y cámara fotográfica o para filmar, capturan momentos, estampas, secuencias o testimonios... que quedan registrados por medio de fotografías o de videos, para la información diaria, para la ciencia, la cultura, la educación y la recreación, para la historia... Día de la Federación en Venezuela. En homenaje a la Guerra Federal, movimiento armado que fue liderado por Ezequiel Zamora y por Juan Crisóstomo Falcón en 1859. En la historia de Venezuela se destaca en el Escudo Nacional, donde aparecen dos inscripciones:"19 de Abril de 1810. Independencia", y "20 de Febrero de 1859. Federación". En 2025 estamos cumpliendo 166 años de la Federación. La Guerra Federal en Venezuela fue una guerra civil, un conflicto bélico que enfrentó a los conservadores y a los liberales en el siglo XIX. Los liberales, también conocidos como "federales", estaban liderados por figuras como Ezequiel Zamora, quienes buscaban ciertos cambios significativos en la estructura política y social de Venezuela. El objetivo principal de los liberales era establecer un sistema federal en el país, lo que implicaba la autonomía de las provincias. Este cambio se supone que permitiría una mayor participación y representación de las diferentes regiones en el gobierno, en contraposición al sistema centralizado que favorecía a la élite gobernante. Fue el 20 de febrero de 1859, que se dió el inicio de la Guerra Federal, conocida como Guerra Larga o Guerra de los Cinco Años, considerada como el enfrentamiento bélico más largo y más costoso en lo social y en lo económico para Venezuela tras su independencia. El país quedó devastado, con ciudades desiertas y casi destruidas, se estima que murieron unas 200.000 personas de una población total de aproximadamente 1.800.000 habitantes, es decir, el 11% de la población. Pero, como se puede ver hoy, pese a que se rinde homenaje a Zamora y a la Guerra Federal, lo que predomina en Venezuela es el centralismo presidencialista, que es un régimen contrario. Los liberales se proponían terminar con la dominación de los oligarcas. De ahí que Zamora levantase la consigna de "tierras y hombres libres" y de "horror a la oligarquía", con el fin de arrebatarle el poder y la riqueza a esa minoría opresora. La victoria de los liberales en la Guerra Federal resultó en la promulgación de una nueva Constitución que instauraba la Federación, además de la abolición de la esclavitud, que no había sido garantizada tras la guerra de la independencia, y la eliminación de los títulos nobiliarios. La oligarquía siempre ha buscado retornar o vuelve crearse nuevamente, incluso por los generadores originales de los cambios que pueden terminar convertidos también en oligarcas, por lo que la misma lucha se replantea con cada vuelta de la historia. Día Nacional del Investigador Criminal en Venezuela. En conmemoración de la creación en Venezuela de la Polícia Cientítifica fundada en 1958. El presidente de la Junta Cívico-Militar de Gobierno, Contralmirante Wolfgang Larrazábal, creó la Policía Técnica Judicial (PTJ), hoy llamado Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC). Aunque a menudo las investigaciones criminales en Venezuela parecen un poco "raras" o son enrarecidas. En 1814, tuvo lugar la Batalla de Charallave. El General en Jefe y Prócer de la Independencia de Venezuela, José Félix Ribas anunció en su Parte Oficial del Combate, publicado en la Gaceta de Caracas el triunfo del pueblo sobre las tropas del realista Francisco Rosete, en su Cuartel General de Charallave. Francisco Rosete fue un oficial español de la época de la guerra de independencia de Venezuela durante la Segunda República (1813-1814). En 1848, muere Francisco de Paula Alcántara. Fue un militar venezolano que combatió en la Guerra de Independencia de Venezuela y en los primeros conflictos internos de su país independiente. Participa en la Revolución de Abril de 1810, siendo el primero en recibir la Condecoración Heroico Patriotismo. Sirvió en la campaña de 1812 como oficial de un escuadrón de dragones a las órdenes del Teniente General Francisco de Miranda. En 1866, murió Manuel Felipe Tovar (n. 1803). Fue un político, filántropo, humanista y presidente venezolano. Fiel defensor de la Constitución y de las instituciones republicanas, luchó contra las tendencias personalistas y autoritarias que buscaron hacerse con el poder en Venezuela. Orientó sus acciones políticas a favor de la preservación de la República, así como también manifestó la importancia de mantener gobiernos civiles y despersonalizados como garantías de libertad y prosperidad para país. En 1872, se inauguró el Museo Metropolitano de Arte de Nueva York. Abrió sus puertas en la isla de Manhattan, Nueva York, Estados Unidos Cuenta con más de dos millones de obras de arte de todo el mundo, abarcando desde magníficos tesoros de la antigüedad clásica a excepcionales pinturas y esculturas de grandes maestros de Europa y numerosas obras estadounidenses. En 1877, en Venezuela, se inauguró el Palacio Federal Legislativo de Caracas, también conocido como Capitolio Federal, es la sede y edificio principal del Poder Legislativo Federal de Venezuela, ubicado en Caracas. Es una edificación de gran valor arquitectónico, institucional y político, uno de los legados del primer gobierno del General Antonio Guzmán Blanco (1870-1877) en su interés de modernizar la ciudad capital. A partir de 1877 fue centro de los tres Poderes de la Nación: el Ejecutivo Federal, Legislativo y Judicial. Desde 1961 es de uso exclusivo del Poder Legislativo Nacional. En 1887, Venezuela rompe relaciones con Reino Unido, por la ocupación británica del territorio venezolano en el margen occidental del Río Esequibo. En 1917 nació Juan Vicente Torrealba (f. 2019). Fue un músico y compositor venezolano, Uno de los artistas más representativos de Venezuela en su historia musical y con gran proyección internacional. Compositor y excelente instrumentista del arpa llanera. Una de sus obras cumbres de música instrumental del llano venezolano es Concierto en la Llanura Para Escuchar piezas de JVT pinche aquí - Éxitos al arpa de JVT Publicó un libro de sus vivencias en el llano durante su infancia y juventud: El Llano de Juan Vicente. También escribió su libro de memorias con el nombre de Remembranzas. El 19 de noviembre de 2014 recibió en Caracas el premio Grammy que le concedió y envió el Consejo Directivo de la organización en una ceremonia en el Teatro Hollywood del MGM Grand Hotel and Casino de Las Vegas, como parte de las celebraciones de la edición número 15 del Grammy Latino. En 1938, en Venezuela se inauguró la sede propia del Museo de Bellas Artes de Caracas. En 1954, muere Vicente Lecuna. Fue un ingeniero, banquero, educador, político, diputado e historiador venezolano. Historiador bolivariano de América. Para la historia nacional logró la restauración, organización y conservación del archivo de Simón Bolívar, reconstruye su Casa Natal y fue editor de la documentación del Libertador. Fue Presidente del Banco de Venezuela. En 1914 fue ministro de Instrucción Pública Felipe Guevara Rojas le confió la ordenación y conservación de los documentos originales que formaban el archivo de Bolívar. En 1962 se fundó la corporación de beisbol menor Criollitos de Venezuela. Es una institución de formación de béisbol infantil presente en la mayor parte de Venezuela. Algunos de los más importantes beisbolistas de Venezuela han salido del semillero de los Criollitos, como ejemplo los jugadores de Grandes Ligas: Bob Abreu, Omar Vizquel, Andrés Galarraga, entre otros. En 1972, murió Vidal López (n. 1918). Fue un beisbolista venezolano, conocido como el Muchachote de Barlovento. considerado como uno de los jugadores de béisbol más completo de todos los tiempos. En 1955, se retiró como jugador activo, para dedicarse a las labores de entrenador e instructor de béisbol. En su honor un estadio de la Urbanización de El Cafetal de Caracas lleva su nombre y en su pueblo natal hay erigida una estatua con su imagen. En 1974, en Venezuela se inauguró el Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. En 1979, se constituyó en Venezuela, la Fundación del Estado para el Sistema Nacional de Orquestas Juveniles e Infantiles de Venezuela, hoy conocida como Fundación Musical Simón Bolívar. En 1986, la Unión Soviética hace un lanzamiento para abrir la estación Mir, estación espacial internacional, destinada a proporcionar una base para un complejo espacial permanentemente tripulado en órbita alrededor de la Tierra. En 2005, en un día domingo 20 de febrero como hoy, un Encuentro Sindical de Corrientes Clasistas de la Unión Nacional de Trabajadores, en Venezuela, discute documentos estratégicos y un plan o programa para la clase trabajadora. En la Mesa de Situación Sindical y de la UNT se discutió el Documento: "Por la unidad y la consolidación de la UNT sin vicios de la Cuarta y la Quinta República"; y en la Mesa de Situación Política, el Documento: "Llegó la hora de profundizar la revolución. Hacia un gobierno de los trabajadores y el pueblo". Se propone y acuerda un plan o programa "para el salto adelante de los trabajadores". Ver en: Hoy concluye el Encuentro Sindical de las corrientes clasistas de la UNT (aporrea.org) En 2005, más de 10,1 millones de electores se pronuncian por el "Sí" al tratado constitucional europeo en España, primer país de la Unión Europea (UE) que lo somete a una consulta popular. Más del 76 % de los españoles aprobaron la Constitución Europea sometida a referéndum, que registró una tasa de participación superior al 42,43%. Ver: España dice "Sí" a Constitución Europea por más del 76,49% (aporrea.org) En 2006, la Corriente Clasista Unitaria Revolucionaria y Autónoma de la Unión Nacional de Trabajadores, con vistas al 2do Congreso de la central llama a la Unidad y Tolerancia en la Central (aporrea.org) en un plenario con centenares de dirigentes y activistas sindicales. Ver también: www.aporrea.org/actualidad/n73479.html Durante el gobierno de Hugo Chávez, estando en 2007 como presidente de Alcasa (empresa pública del aluminio, de la CVG en el estado Bolívar, Venezuela) Carlos Lanz, éste propone activar el poder constituyente para construir Consejos de Fábrica e instrumentar la Cogestión, dando cumplimiento a la cláusula 145 de la Convención Colectiva de CVG Alcasa, la cual establece la legalidad del proceso de Cogestión. El desarrollo incipiente de la cogestión posteriormente fue truncado, al no ser continuado por el gobierno nacional, y por el sabotaje de las burocracias. Finalmente quedó ya sin efecto alguno y no tiene absolutamente nada que ver con los actuales "Consejos Productivos de Trabajadores" que en algún momento estuvo promoviendo el gobierno de Nicolás Maduro. Carlos Lanz desapareció el 8 de agosto de 2020, descubriéndose su asesinato en julio de 2022, hechos que no tuvieron ninguna relación con experiencia en Alcasa 15 años antes. En 2008 se realiza en Caracas un acto antiimperialista en defensa de PDVSA y por reincorporación del dirigente y luchador sindical Orlando Chirino, contra el imperialismo, la oposición golpista, la tecnoburocracia roja- rojita y las empresas mixtas. Ver: Hoy en Caracas: acto antiimperialista en defensa de PDVSA y por reincorporación de Orlando Chirino (aporrea.org) En 2009, el presidente venezolano, Hugo Chávez señaló que había que "sembrar por todos lados la propiedad social de los medios de producción para construir el socialismo verdadero y profundo". Pero a estas alturas lo que está claro es que predominaron los que "cosecharon" sólo para sí la propiedad pública. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n129395.html En 2010, Venezuela asumió la presidencia de la Comisión de Desarrollo Social del Consejo Económico y Social (Ecosoc) de Naciones Unidas por un período de dos años. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n151444.html En 2011, el tachirense Larry Sánchez, ganó el maratón de la CAF. La carrera pedestre de la Corporación Andina de Fomento salió del parque Los Caobos (Caracas), con una legión de más de 3.500 corredores, provenientes de 19 países, tomando en consideración que los 26 atletas de la categoría élite máster partieron de primeros. Sánchez, representante de la Unefa, dominó la carrera con un registro de 2 horas y 19 minutos, para llevarse el éxito en el evento de 42 kilómetros que se realizó por las calles de Caracas. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n175388.html En 2012, Venezuela conquistó su tercera victoria en igual número de presentaciones en el Mundialito Infantil de Criollitos, al someter a República Dominicana 11-2, en partido disputado en el estadio José Antonio Casanova del Fuerte Tiuna. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n199283.html En 2013, en Venezuela se inauguró el nuevo sistema de Televisión Digital Abierta (TDA) que ampliaría el acceso a este medio a un 58,3 por ciento de la población de forma libre y gratuita. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n223586.html En 2014, murió Alexis Martínez, asesinado cuando colaboraba en las tareas de limpieza de escombros dejados por grupos violentos opositores del gobierno (de Nicolás Maduro), en las calles de Barquisimeto, Edo. Lara. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n245621.html En 2017, murió a los 92 años de edad la periodista y promotora del arte y la cultura, Sofía Imber, fundadora del Museo de Arte Contemporáneo de Caracas (de nacionalidad rumana-venezolana, aunque nación en una región ahora incorporada actualmente a Moldavia). En 2018, fue reprimida salvajemente una marcha pacífica de obreros en Valencia (Venezuela); con más de cien presos. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n321257.html En 2019, Yulimar Rojas se llevó el oro en Düsseldorf, Alemania. Rojas, consiguió 14,46 metros para imponerse a la portuguesa Patricia Mamona (14,22) y a la finlandesa Kristiina Makela (14,05), quienes ocuparon el segundo y tercer lugar, respectivamente. Ver: https://www.aporrea.org/deportes/n338624.html El 20 de febrero de 2019 la NASA estadounidense publica en el Servidor de su Programa de Información Científica y Técnica (NTRS), los tres primeros estudios realizados por el astrofísico venezolano Héctor R. Rojas, que fueron realizados entre agosto de 1966 y diciembre de 1969, como parte de su trabajo en el proyecto Apolo, y que contribuyeron al exitoso alunizaje de astronautas en el satélite terrestre. El aporte del astrofísico zuliano había sido silenciado por el organismo espacial durante años. Ver: Héctor Rojas, el olvidado astrofísico venezolano que marcó el sitio de alunizaje del Apolo 11 - CORREO DE LARA En 2020, la presidente del Colegio de Enfermería de Guayana, Maritza Moreno, denunció que había sido desmantelado el Hospital Pediátrico Menca de Leoni, en el estado Bolívar, luego de su cierre por fallas con las aguas servidas. Ver: https://www.aporrea.org/contraloria/n352439.html Para el 20 de febrero de 2023 el gremio docente, las maestras y maestros de Venezuela se encontraban todavía en prolongada lucha por sus condiciones malas laborales y bajísimos salarios, en la que llevavan ya desde el Día del Maestro celebrado el 15 de enero, fecha en la cual habían protagonizado enormes movilizaciones en todo el país, con apoyo de las comunidades educativas, padres y representantes. Ver: www.aporrea.org/trabajadores/n380619.html Pero su situación todavía no ha cambiado significativamente. En 2024, Israel declara a Lula "persona non grata", lo acusa de "ataque antisemita" y exige disculpas. A Netanyahu no le gustó que comparara el genocidio en Gaza con el Holocáusto causado por los nazis. Ver: www.aporrea.org/internacionales/n390578.html