Efemérides 5 de Febrero: Mueren Violeta Parra, cantautora, en 1967 y Fresia Ipinza, luchadora popular, en 2022

Algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 5 de febrero: Quinto día de la Semana Mundial de la Armonía Interconfesional entre todas las religiones (hasta el día 7). Evento anual que se celebra durante la primera semana de febrero desde 2011, proclamado por la Asamblea General de la ONU y que apunta a la comprensión y el diálogo entre religiones como cultura de paz, la no violencia (especialmente la violencia religiosa), la tolerancia y la comprensión mutua. Se pide a los gobiernos, las instituciones y la sociedad civil que asuman la promoción de los objetivos de esta celebración. Día Mundial del Hombre (y la Mujer) del Tiempo. Es un día para los meteorólogos y para las personas que hacen presentaciones sobre el estado del tiempo climático en los medios de comunicación. El día está relacionado con el nacimiento de John Jeffries en 1744. Es el nombre de uno de los primeros meteorólogos de la historia, quien era un científico, físico y cirujano militar estadounidense. Suele suceder que los días mundiales o internacionales los asignan en fechas relacionadas con personajes norteamericanos o de las principales potencias occidentales y con menos frecuencia se toman los nombres de figuras de otras naciones y así lo reflejan muchas de las efemérides que se publican. En 1764, nace en Cumaná el jurista Mariano de la Cova, miembro de la Junta de Cumaná el 27 de abril de 1810 y representante de esa provincia en el Congreso de 1811-1812. Fue uno de los firmantes del Acta de la Independencia de Venezuela (f. 1821) En 1852, se inauguró en Rusia el Museo del Hermitage de San Petersburgo. Es una de las mayores pinacotecas y museos de antigüedades del mundo. En 1909, el químico belga Leo Baekeland da a conocer la creación de la baquelita, que consiste en la primera resina sintética del mundo. Fue durante una reunión de la Sociedad Química Americana. La baquelita tiene aplicaciones en la industria eléctrica y la del automóvil, y se considera que con ella tuvo su inició la llamada "era del plástico". Se trata de un plástico de bajo costo y no inflamable, que el químico inventor denominó baquelita. Aniversario de la promulgación de la Constitución mexicana. En 1917 se promulgó oficialmente la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mediante firma de Venustiano Carranza, entonces Primer Jefe del Ejército Constitucionalista. En 1916, nació Daniel Santos, músico puertorriqueño, cantautor y compositor, considerado como uno de los grandes intérpretes de géneros tropicales caribeños como el bolero, la guaracha y la guajira, entre otros. En 1958, Gamal Habdel Nasser es nombrado primer presidente de la recién creada República Árabe Unida, formada por Siria y Egipto y que solo duró tres años. En 1960, se inaugura en Meyrin, Ginebra, el mayor acelerador de partículas del mundo. Situado en la frontera franco-suiza cerca de Ginebra, formando parte de uno de los 9 aceleradores de partículas del Centro Europeo para la Investigación Nuclear -CERN- y puesto en funcionamiento por primera vez el 10 de septiembre de 2008, el Gran Colisionador de Hadrones -LHC por sus siglas en inglés- es el acelerador de mayor partículas del mundo. En 1965 en los Estados Unidos, Martin Luther King es liberado cuatro días después de su arresto en Selma (Alabama) junto con quinientos manifestantes antisegregacionistas. En 1966, millares de españoles exigen la evacuación y cierre de las bases militares estadounidenses existentes en España. Así lo expresan con intensas y enardecidas manifestaciones frente a la Embajada de Estados Unidos en Madrid. Más adelante, en 1997 (diez años después de aquellas marchas antibélicas y pacifistas) una de esas bases, como la base aérea de Torrejón de Ardoz en Madrid es abandonada por los últimos soldados norteamericanos. Sin embargo todavía quedaban otras bases en las que España y EE. UU comparten y mantienen acuerdos de cooperación e intercambios en materia de seguridad y defensa, de importancia estratégica para la OTAN y para las intervenciones de los EEUU en el mundo. Cada cierto tiempo se producen protestas de movimientos contrarios a cualquier uso militar de esas bases por la potencia norteamericana. En 1967 muere Violeta Parra (n. 1917), artista chilena, cantautora, pintora y escultora, reconocida como una de las principales folcloristas en América del Sur y divulgadora de la música popular de su país. Autora entre otras muchas canciones de "Gracias a la Vida". En 1969 en la cueva de Altamira (España) se aplica un nuevo sistema protector a las pinturas prehistóricas, que estaban degradándose a causa de la luz artificial. En 1971, nace en Uruguay el Frente Amplio, una coalición en la que por primera vez en la historia se integran el Partido Demócrata Cristiano (PDC), el Comunista (PCU), el Socialista (PS), figuras escindidas de los históricos Partido Nacional (PN) y Colorado (PC), independientes y movimientos obreros y estudiantiles. En 1985, nació Cristiano Ronaldo, futbolista portugués que juega como delantero para equipos de prestigio internacional y en la selección de Portugal, de la que es su capitán y máximo goleador. El madeirense Cristiano Ronaldo es, con 450 goles, el máximo goleador histórico del Real Madrid Club de Fútbol (en 9 temporadas que jugó). Según datos son reconocidos por la UEFA y la FIFA, es además, el tercer máximo goleador en los campeonatos de Primera División de Europa, con 487 goles que también cuentan para su registro mundial. En 1993, en Nueva York, Estados Unidos, muere el director de cine estadounidense Joseph L. Mankiewicz. Con "Eva al desnudo", de 1950, ganó 6 Óscars. En 1997, nació Marcy Avila, una actriz, músico multinstrumentista, productora musical, artista de efectos visuales y activista venezolana de los derechos LGBT. Es conocida como influencer transgénero de la comunidad LGBTI en Venezuela. En 1998, muere Helene Parmelin, escritora francesa. Novelista y escritora que ejercía la crítica de arte en L' Humanité, bajo el nombre de Leopold Durand. Junto con su esposo, Edouard Pignon, es una de las personas más allegadas a Picasso desde la década de los cuarenta. La conoce en 1944, cuando ésta era crítica de arte del periódico L’Humanité, ligado al partido comunista francés. Fue retratada por Picasso en verano de 1952 en Vallauris, hoy en la colección H. Parmelin, París. Entre sus libros se mencionan: Picasso says 1966, Histoire de madame H.P. 1996, Voyage en Picasso 1980. En 1998, un gran incendio afecta a la Torre Europa de Caracas, alta edificación que cuenta con un Premio Nacional de Arquitectura de 1976. Allí funcionaban oficinas del SELA (Sistema Económico Latinoamericano) y de varias embajadas, que afrontaron pérdidas totales por las llamas que abarcaron a varios pisos. En 2003, la Corte Internacional de Justicia La Haya ordena a Estados Unidos suspender temporalmente la ejecución de tres presos mexicanos, condenados a muerte en territorio estadounidense sin haber cumplido (según el gobierno mexicano) la Convención de Viena de 1963, al no informar a más de cincuenta mexicanos sentenciados a la misma pena capital sobre su derecho a comunicarse con el consulado de su país, lo que hubiese podido aliviar sus condenas. En 2006 en la cueva de Vilhonneur (oeste de Francia), investigadores franceses hallan unos grabados parietales prehistóricos de 27.000 años de antigüedad. En 2006, muere en Caracas la actriz de teatro y televisión Elena Farías (n.1947), que participó en el grupo "Rajatabla", quien escribió, produjo y actuó en conocidas piezas teatrales y para telenovelas: Esmeralda (1970), La Loba (1973), Una Muchacha llamada Milagros (1973), Compañero Augusto (1976), La zulianita (1977), Rafaela (1977), María del Mar (1978), Drácula (1979), Tres destinos (1980), Ligia Sandoval (1981), La bruja (1982), Julia (1984), Eternamente tuya (1985), Alba Marina (1988), Fabiola (1989), entre otras. En 2007 Cardiólogos del Hospital Gregorio Marañón, de Madrid, implantan por primera vez en el mundo, células madre adultas en el corazón de un paciente procedentes de su grasa abdominal. En 2012, muere en Caracas el médico y político zuliano Jesús Paz Galarraga (n.1919), quien fuera fundador del MEP y candidato presidencial en 1973. Médico pediatra, fue uno de los fundadores del partido Acción Democrática (AD) y luego disidente de ese partido que en 1967, que funda junto a Luis Beltrán Prieto Figueroa, Movimiento Electoral del Pueblo de tendencia también socialdemócrata. Cuando pertenecía a AD fue preso político de la dictadura perezjimenista. Fue opositor de los gobiernos del Pacto de Punto Fijo de AD y de Copei. En 1999, apoyó al gobierno de Hugo Chávez. En 2014 se publica "Footlight", la única novela de Charles Chaplin, que inspiró la película "Candilejas". La novela se publica por primera vez, a más de 60 años después de que el actor y director de cine británico la escribiera en 1948. Permanecía en los archivos Chaplin de la Cinemateca de Bolonia (Italia), encargada de digitalizar todos sus trabajos. En 2018 Estados Unidos inicia la retirada gradual de sus tropas en Irak, tras el anuncio del fin de la guerra contra el Estado Islámico (EI). En 2020 en Washington D. C. (Estados Unidos), la Cámara de Senadores absuelve al presidente Donald Trump de un juicio político en su contra. Ello, en razón de que Trump solicitó a Ucrania que investigara a su rival político Joe Biden, la Cámara de Representantes lo acusó en diciembre de 2019 por abuso de poder y obstrucción al Congreso. El Senado, después de negarse a escuchar el testimonio de los testigos, lo absolvió. En 2022 murió Fresia Ipinza, quien fue una antropóloga y filósofa venezolana, activista y defensora de Derechos Humanos, fundadora de la ONG Anticorrupción Interpelación Popular Organizada (AIPO), con publicacciones en Aporrea. Con AIPO llevó adelante denuncias ante las instituciones de Venezuela, muchas de ellas publicadas en éste portal, Aporrea desde la aparición de este medio en 2002. En 2022 murió Fresia Ipinza, quien fue una antropóloga y filósofa venezolana, activista y defensora de Derechos Humanos, fundadora de la ONG Anticorrupción Interpelación Popular Organizada (AIPO), con publicacciones en Aporrea. Con AIPO llevó adelante denuncias ante las instituciones de Venezuela, muchas de ellas publicadas en éste portal, Aporrea desde la aparición de este medio en 2002. En 2023, como fruto de la tercera sesión del "Foro de Diálogo Social" efectuado entre el Gobierno, empresarios y sindicatos, acompañados por la Organización Mundial del Trabajo, se acordó que construirían un método para calcular salario mínimo y también se acordó la creación de una instancia donde definiría "entre febrero y marzo la metodología... progresiva para calcular cuál es el salario mínimo" y se dijo que se tomarían en cuenta los "indicadores del Ministerio de Finanzas y el Observatorio Antibloqueo", según anunció en aquel momento el presidente de Fedeindustria, Orlando Camacho. Parece que eludieron orientarse por lo que establece el Art 91 de la Constitución que dispone la fijación del salario mínimo teniendo como referencia el costo de la canasta básica. El gobierno ni siquiera informa su costo (a lo que según el artículo constitucional está obligado) y no se sabe nada de la fulana comisión y metodología de cálculo, mientras las y los trabajadores seguimos a "salario cero". En 2023 y 2024 por estas fechas, en Chile ocurrían poderosos y mortíferos incendios que azotaban zonas forestales y urbanas, causando daños y pérdida de vidas, asociados con una ola de calor veraniego, fuertes vientos y quizas acciones humanas irresponsables, todo lo cual no escapa al contexto del cambio climático. En 2024 se conocen resultados de las elecciones en El Salvador, en las que Bukele arrasa, y aumenta el temor de más autoritarismo. En 2024, en Senegal, estallan masivas protestas por el aplazamiento indefinido de las elecciones presidenciales. Revuelo político en Venezuela por haber dicho Maduro el día anterior que con el pueblo en la calle ganaría las elecciones de 2024 "por las buenas o por las malas"