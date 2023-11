Efemérides 4 de noviembre: En vigor Acuerdo de París para evitar cambio climático peligroso (2016) - Rebelión de Túpac Amaru II (1780)

Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). El Día de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) se celebra cada 4 de noviembre. Este día se conmemora la creación de la UNESCO y sus objetivos expresos con el compromiso de promover la paz mediante la cooperación internacional. La UNESCO es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura que formula como su propósito la búsqueda del desarrollo y el progreso de los pueblos a través de la educación, la diversidad cultural, la ciencia y la comunicación, impulsando la identidad propia de cada nación sin que pierdan su esencia. Esto tiende a chocar con las políticas de algunos estados que oprimen a otras naciones o exterminan a pueblos enteros y sus culturas. Día Internacional del Marketing. Este día tiene como fin de que en el mundo se conozca el trabajo que hacen estos profesionales (los del Marketing) para que las empresas consigan mejorar sus ventas y por lo tanto sus beneficios, gracias al "buen marketing" que se supone debe adecuar el producto a las necesidades de los consumidores (en lugar de manipularlos), logrando así potenciar el consumo responsable y mejorar las relaciones con los clientes. Dudoso objetivo en un mundo dominado por monopolios y avidez de ganancias... Pero, valga el intento. En 1780, Túpac Amaru II inicia la rebelión contra la dominación española. José Gabriel Condorcanqui dopta ese nombre en honor a su antepasado, el último Inca de Vilcabamba y se autodeclara Inca, Señor de los Césares y Amazonas. Encabezó el mayor movimiento de indigenista e independentista en el Virreinato del Perú, por lo que es considerado precursor de la independencia de ese país. Esta rebelión indígena y de la población colonial fue el inicio de la lucha emancipadora del Perú. La rebelión comenzó al sur del Cuzco. Repercutió, además, en el resto de los dominios españoles de Sudamérica, como al noroeste del Virreinato de La Plata (que hoy es Argentina). La sublevación fue sofocada por las fuerzas colonialistas españolas y Túpac Amaru II fue capturado y ejecutado (Cuzco, 18 de mayo de 1781). Se estiman entre 100.000 y 200.000 los muertos en los enfrentamientos. Batalla de Aguanegra (1810) en Venezuela. La batalla de Aguanegra fue una escaramuza entre la avanzada del contingente comandado por el General del ejército liberador de Venezuela el Marqués del Toro liderada por el capitán Manuel de Negrete y la avanzada de las fuerzas del capitán general Fernando Miyares. Es considerada como el primer enfrentamiento militar de la Guerra de Independencia de Venezuela. Lugar: Aguanegra, Falcon, Venezuela. Primer número del Semanario de Caracas en 1810. Arranca la Academia de Matemáticas en Venezuela (1831). Inicia sus actividades, bajo la dirección de Juan Manuel Cajigal y Odoardo. Primera caja registradora que imprime. En Estados Unidos; el tabernero James Ritty, cansado de discutir con sus clientes, presenta la primera caja registradora que imprime en un rollo de papel los movimientos de dinero (1864). Se crea la Parroquia El Recreo en Caracas (1877), en lo que entonces era una zona llena de terratenientes, quienes aprovechaban los espacios para la producción agrícola. Esta parroquia pasó a formar parte de Caracas en la época en la que gobernaba Antonio Guzmán Blanco 1870-1777. Fue fundada como parroquia eclesiástica por el presbítero Juan José Beracasa, con el nombre de Inmaculada Concepción San José de El Recreo. En 1899, en Alemania, el psiquiatra austríaco Sigmund Freud, que fundaría el psicoanálisis, publica "La interpretación de los sueños", una de sus obras más conocidas, con la que comenzó a dar a formular su teoría sobre los sueños como revelación del inconsciente (esfera de las pulsiones y deseos reprimidos). Nace el Nobel de la Paz Józef Rotblat (1908). Fue un físico nuclear y activista polaco. Impulsor de campañas en contra de las armas nucleares. Ganador del Premio Nobel de la Paz. Descubierta la tumba de Tutankamon. Tras más de dos años de excavaciones en el Valle de los Reyes, Egipto, Howard Carter descubre la tumba de Tutankamon. En su interior aguarda uno de los más fantásticos tesoros jamás hallados por arqueólogos (1922). Nace el actor venezolano Miguel Ángel Landa (1938). También director, productor y presentador de televisión. Creó, produjo y dirigió exitosas series de televisión como Él y Ella en RCTV y Bienvenidos en Venevision. Se funda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (1950). En Estrasburgo (Francia) se firma la Convención Europea de los Derechos Humanos que funda el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (1950). Fundación del coro infantil venezolano Los Tucusitos. Se funda en Caracas, el coro infantil de aguinaldos, villancicos y parrandas navideñas, Los Tucusitos (1959). Con sus generaciones de relevo sigue alegrando las navidades venezolanas y divulgando la música tradicional, además de formar musicalmente a niños y niñas. ¿Quién no escuchó "Tucusito, Tucusito" o el "Burrito Sabanero"? En este enlace se pueden ver una entrevista y una presentación transmitida por Telesur: https://www.youtube.com/watch?v=GGtpQe9wg4k Al mismo tiempo se podrán abrir varios videos en YouTube con muchas de sus canciones; como éste, por ejemplo: https://www.youtube.com/watch?v=km2Dh2kfl84 Nace la cantante española-gitana Rosario Flores (1963). Es una cantante, compositora y actriz española de origen gitano. Ha sido la ganadora, entre otros premios, del Grammy Latino al mejor álbum vocal pop femenino, en las ediciones de 2002 y 2004 por sus trabajos Muchas flores y De mil colores, respectivamente. Es la hija menor de Antonio González, "El Pescaílla", y de la mítica artista Lola Flores, "La Faraona". Escuchar canciones. En 1979, estudiantes islámicos de Irán asaltan la Embajada de Estados Unidos en Teherán, tras lo cual se desencadenará la Revolución Islámica encabezada por el ayatolá Jomeini, con la que sería derrocado el Sha (monarca) persa pro occidental. En 1998 el Huracán Mitch, toca tierra en Centroamérica, causando más de 20.000 muertos y graves daños. Ha sido uno de los más devastadores del siglo XX. En 1989 ocurre la manifestación de Alexanderplatz, en Berlín oriental, una movilización popular en pro de profundas reformas políticas que acabará provocando la caída del Muro de Berlín, divisor de la ciudad entre Alemania Occidental y Alemania Oriental (antigua República Democrática Alemana). En 2002 en España, la Guardia Civil española da autorización para que las parejas homosexuales de funcionarios de ese cuerpo de seguridad puedan vivir en las casas cuartel de esa institución armada, lo que es celebrado por aquellos partidos y organizaciones sociales que abogan porque se elimine la discriminación de las parejas no heterosexuales. En 2003 astrónomos descubren la galaxia más cercana a la Vía Láctea detectada hasta el momento, a 25.000 años luz, y denominada como galaxia enana de Canis Major. Lo hacen astrónomos de Francia, Italia, Reino Unido y Australia. En 2004, cierre de 160 explotaciones ganaderas en Países Bajos, por contaminación. Los piensos alimenticios estaban contaminados con el agente cancerígeno dioxina. Muere Nadia Anjuman (2005) fue una poeta y periodista afgana, asesinada a golpes por su esposo, Farid Anjuman, y los familiares de éste. En los Estados Unidos, las Elecciones presidenciales dan el triunfo al demócrata Barack Obama sobre el republicano John McCain (2008). Se ordena la captura del militar genocida guatemalteco José Antonio Solares a petición de la indígena maya y Nobel de la Paz, Rigoberta Menchú. En España, la Audiencia Nacional ―a petición de Rigoberta Menchú (indígena maya, premio Nobel de la Paz)― ordena la captura internacional del capitán guatemalteco José Antonio Solares por organizar la tortura y la matanza, el 13 de mayo de 1982, de 1545 hombres, mujeres y niños de la etnia maya achi (2009). ¿Y quién lo pedirá para el genocida Netanyahu, asesino de niños palestinos? ¿Algún "Nobel de la Paz"? La nave espacial Deep Impact pasa a 700 km de distancia del núcleo del cometa Hartley 2, a una velocidad relativa de 43400 km/h y a 37 millones de km de la Tierra (2010). Entra en vigor el Acuerdo de París (2016). Establece un marco global para evitar un cambio climático peligroso manteniendo el calentamiento global muy por debajo de los 2 °C y prosiguiendo los esfuerzos para limitarlo a 1,5 °C. En ese sentido se regirán los esfuerzos mundiales durante los decenios venideros. Este tratado internacional sobre el cambio climático es jurídicamente vinculante. Fue adoptado por 196 Partes (países del mundo) en la COP21 en París, el 12 de diciembre de 2015 y entró en vigor el 4 de noviembre de 2016. Se cumplen 7 años del acuerdo, aunque la situación climática demuestra que no ha sido suficiente y que su aplicación no es consecuente. Antes de finalizar 2023 se iniciará la cumbre climática de este año. Los países que han ratificado el acuerdo representan más de la mitad de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero, pero lo hecho (hasta el momento) se ha revelado insuficiente para impedir el camino a la catástrofe y el tiempo para frenar el desequilibrio se está acabando. Pero la restauración del equilibrio climático se encuentra en franca contradicción con el sistema económico capitalista global imperante en el mundo. Ver: https://www.aporrea.org/actualidad/n307374.html - https://www.aporrea.org/actualidad/n378025.html La cumbre COP de 2023, también conocida como la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, se llevará a cabo este año 2013 en Dubai, Emiratos Árabes Unidos, del 30 de noviembre al 12 de diciembre de 2023123. La conferencia reunirá a líderes mundiales, expertos en cambio climático y otros actores clave para discutir y tomar medidas sobre el cambio climático y sus efectos en el mundo. Por su parte, los movimientos sociales ambientalistas y contra el cambio climático están preparando sus movilizaciones de reclamo en el sitio y a escala internacional. En 2018, el Sindicato Único de Trabajadores de la Industria Siderúrgica y sus Similares (Sutiss) rechaza un instructivo gubernamental que elimina más del 75 % de la escala salarial, afectando el derecho a progresividad de los beneficios. Ver: https://www.aporrea.org/regionales/n333830.html En 2019, la Federación de Jubilados y Pensionados (Venezuela) denuncia que la situación de vulnerabilidad de adultos mayores en el país, está muy alejada de la realidad de los ancianos en otros países de la región y ofrece datos contundentes. Ver: https://www.aporrea.org/economia/n348571.html En 2020, Dinamarca, el principal productor de pieles de visón del mundo, anuncia que sacrificará a 15 millones de visones después de descubrir una nueva mutación del nuevo coronavirus en sus granjas de esos animales, que se ha transmitido a la gente. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n360214.html En 2020, al día siguiente de las elecciones EEUU, el presidente en funciones y candidato republicano Donald Trump, habla de fraude declarándose ganador, sin aún conocer resultados definitivos. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n360193.html Su opositor demócrata, Biden, rechazaba la falsa proclamación de victoria de Trump. Ver: https://www.aporrea.org/internacionales/n360203.html En 2021, trabajadores de empresa Salva Foods 2015 C.A, vinculada a cajas CLAP, denuncian violaciones de Derechos Laborales y más de 2500 empleados son dejados en la calle. Ver: https://www.aporrea.org/trabajadores/n369037.html Empleados de la exTwitter anuncian demanda a la compañía adquirida por Elon Musk, al ejecutar despidos masivos de trabajadores por correo electrónico debido al cierre de la sede de Twitter por el magnate https://www.aporrea.org/internacionales/n378046.html Un Tribunal en el estado Anzoátegui condena a 20 años y 10 meses de prisión a un funcionario de la Policía Nacional Bolivariana por haber violado a dos mujeres en una casilla policial. Ver: https://www.aporrea.org/ddhh/n378048.html