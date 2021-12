Lea las Efemérides del día 3 de diciembre (versión año 2021)

El 3 de diciembre es el día 337 del año y el 338 en los años bisiestos. Quedan 28 días para finalizar el año. En 2021 es un viernes. Las efemérides se refieren a sucesos, celebraciones o conmemoraciones significativas para un área del conocimiento, la cultura y las artes, ocurridos en una misma fecha, aunque en años distintos. Se incluyen días especialmente dedicados a algún tema o propósito. Entre ellas suele haber muchos datos curiosos, coincidencias sorprendentes... ¡Descúbrelas! Su lectura contribuye a proporcionar conocimientos, preserva la memoria histórica y también entretiene. Si tienes alguna sugerencia puedes compartirla por el correo puebloalzao@aporrea.org Aquí algunas efemérides correspondientes a un día como hoy, 3 de diciembre: Día Internacional de las Personas con Discapacidad. Es un día proclamado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en 1992. Está dedicado a las Personas con Discapacidad. La discapacidad puede ser cognitiva o psíquica, motora, sensorial o alguna limitación significativa que afecte a las destrezas y el desempeño humano autónomo. El objetivo de la fecha es ayudar a promover los derechos y el bienestar de todas estas personas, su integración y consideración en todos los ámbitos y aspectos de la vida social. Esto requiere mayor énfasis en el marco de la pandemia de Covid-19. Además de preparar a las personas para manejarse con alguna discapacidad se trata de preparar a la sociedad para que sea inclusiva e integradora y que brinde el apoyo necesario. La Agenda 2030 se compromete a "no dejar a nadie atrás", asegurando los derechos de estar personas, entre las que cualquiera pudiese llegar a estar a lo largo de su vida. Por eso hay que diseñar un mundo sin barreras y pensando también con y para las personas con discapacidades. Según datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) más de 1000 millones de personas tienen alguna forma de discapacidad, el 15% de la población mundial; así que son un amplio sector y que se prevé podrá aumentar con el envejecimiento de la población humana en el mundo (al menos en el de mayor desarrollo socioeconómico, y por supuesto, tienen más riesgo quienes se encuentran en franjas de pobreza. A ellos hay que garantizarles acceso a los recursos básicos, como la educación, el empleo, el transporte, la atención médica y los sistemas de apoyo social y legal, así como la participación política. Día Internacional del Médico. Es una fecha de homenaje a los médicos, que coincide con la fecha de nacimiento del que descubrió el mosquito transmisor de la fiebre amarilla, el cubano Carlos Finlay Barrés (1946). Rendimos, entonces en este día, tributo a los hombres y mujeres médicos, que como tales se encargan de investigar, diagnosticar y tratar múltiples patologías y enfermedades con el propósito de salvar vidas y de mejorar la salud de la gente. Día Mundial del No Uso de Plaguicidas. Aunque tiene un motivo propio, guarda relación con el Día Mundial Contra el Uso Indiscriminado de Agroquímicos. Ver: www.aporrea.org/tecno/n369582.html Día Internacional del 3D. Establecido con la finalidad de reconocer un tipo de tecnología usada para filmar y proyectar películas, que permite a las personas ver las imágenes de manera tridimensional y disfrutar la experiencia o sensación de cierta inmersión en la escena (aunque no puede compararse con los hologramas y el llamado Metaverso informático, que están revolucionando las imágenes en la actualidad). El 3D se refiere a un objeto, figura o espacio que se caracteriza por tener una altura, anchura y profundidad determinada. A este fenómeno también se le conoce con el nombre de percepción de profundidad. Día Internacional del Euskera (lengua del pueblo vasco). Desde hace varias décadas el pueblo vasco, de Euskal Herria, tiene esta fiesta anual (desde 1949), aunque en los tiempos del franquismo que no permitía el reconocimiento oficial de lenguas distintas al español. Los vascos, que se reivindican como nación, están distribuidos en territorios geopolíticamente ubicados entre el norte del Estado Español y el suroeste de Francia. El objetivo de este día es mantener viva una de las lenguas más antiguas de Europa, para que su legado no se pierda y para que los vascos puedan conservar sus raíces, así como reafirmar su identidad. Cuando se celebró por primera vez el día dedicado al Euskera, en el año 1949 no era posible hacerlo dentro de España, por lo que la festividad solo abarcó al país vasco-francés y fue celebrada por los vascos migrantes y exiliados en otras regiones del mundo como México, Caracas, Nueva York, entre otras ciudades. La lengua o idioma es uno de los elementos esenciales de una cultura y de la identidad de un pueblo o nación, y en el caso de los vascos, su defensa es una cuestión de resistencia y sobrevivencia como tales. Pero gracias a su reafirmación permanente el pueblo vasco logró en 1982 que su lengua, el Euskera, se transformará en una lengua oficial dentro el territorio vasco. Día Europeo del Síndrome de Marfan. Es una enfermedad que se produce en el tejido conjuntivo y que produce afectación multisistémica. Una enfermedad poco difundida y diagnosticada lo que trae como consecuencia que las personas que la padecen tengan muy baja calidad de vida, porque no se suelen cuidar de forma adecuada y cuando por fin se detecta que sufren de Marfan, ya es muy tarde. Describir En Inglaterra Charles Dickens publica su conocida obra "Un cuento de Navidad" (1843). Es su obra más famosa: un homenaje a las tradiciones de su infancia y de la Navidad. Muere Gregor MacGregor (1845), comandante distinguido en la guerra de independencia de Venezuela. Era un militar escocés, donde fue llamado el "Jenofonte" de América, como el historiador, militar y filósofo de la Antigua Grecia. Muere el escritor británico, Roberto Louis Balfour Stevenson (1894), conocido por relatar historias fantásticas y de aventuras, destacadas entre las clásicas de la literatura juvenil, como "La isla del tesoro", "La flecha negra" o la novela de misterio "El extraño caso del doctor Jekyll y míster Hyde". Nace el novelista Józef Teodor Konrad Korzeniowski, más conocido como Joseph Conrad (1857), polaco-ucraniano, nacionalizado inglés, autor de novelas como "El corazón de las tinieblas", "Lord Jim", y "El Agente Secreto" entre otras. Nace Francisco Antonio Lara (1900) conocido como "Pancho" Lara, quien fue uno de los cantautores salvadoreños más importantes. Desde su adolescencia comenzó a componer pequeñas estrofas de canciones infantiles y tocar instrumentos de forma autodidacta. Destacó en múltiples actividades, entre ellas la locución radial y la literatura. Muere Pierre-Auguste Renoir (1919), pintor francés impresionista e interesado por la pintura de cuerpos femeninos en paisajes, inspirados a menudo en pinturas clásicas renacentistas y barrocas En Sudáfrica, el equipo del cirujano Cristiaan Barnard realiza el primé transplante de corazón de la historia, en Ciudad del Cabo. Fue un médico sudáfricano que pasó a la historia por haber sido el primero en realizar un transplante de corazón humano (1967). El cirujano Barnard, asistido por un equipo especializado compuesto por 20 personas, y tras más de ocho horas en el quirófano, trasplanta el corazón a Louis Washkanzy de 50 años, por el de una joven de 25 muerta en accidente de tránsito. En 1973, nace en Puerto La Cruz, Venezuela, la taekwondista Adriana Carmona, Medalla Olímpica de Oro. Luis Herrera Campins del partido COPEI es elegido Presidente de Venezuela (1978). Fin de la Guerra Fría entre la ex URSS y los EE.UU., cuando en la Cumbre de Malta, George H. W. Bush y Mijaíl Gorbachov la dan formalmente por terminada (1989). Fue un período de tensiones, choques indirectos en respaldo a bandos en guerra o por detrás de conflictos de baja intensidad y carrera armamentista por el predominio geopolítico global. Se realizan las primeras Elecciones Regionales en Venezuela en la historia (1989). Se eligen gobernadores y alcaldes. En 1991 el Gobierno de Kenia acepta la legalización de los partidos de la oposición tras décadas de partido único. En 1992 el petrolero griego "Mar Egeo" sufre un accidente frente a la ría de A Coruña y provoca una catástrofe ecológica en cuatro rías gallegas. En Venezuela, en las elecciones presidenciales es reelecto Hugo Chávez (2006). En Venezuela, fue desaprobado en referendo el proyecto de reforma de la Constitución (2007), propuesto inicialmente por el presidente Hugo Chávez y ampliado por diputados chavistas de la Asamblea Nacional. En Venezuela, nace la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC) (2011). La futbolista noruega Ada Hegerberg, se convierte en la primera mujer en ganar el Balón de Oro (2018). Juegaba como delantera en el Olympique de Lyon de la División 1 francesa. A nivel estadístico promedia un gol por partido. Inició su carrera profesional cuando tenía 15 años en el Kolbotn noruego y de ahí pasó al Stabaek IF, con el que ganó la Copa de Noruega de 2012. En 2015 la selección vinotinto femenina de fútbol Sub20 clasifica para el Mundial de Fútbol 2016. En 2018 la nave Soyuz MS-11, es lanzada rumbo a la Estación Espacial Internacional. Tripulada por tres expedicionarios a bordo. El lanzamiento se ejecuta desde el cosmódromo de Baikonur (Kazajistán). En 2020 se inaugura el Museo del Fútbol venezolano en la sede del Comité Olímpico Venezolano.



Búsqueda de Efemérides: Si desea ver las Efemérides de distintas fechas, publicadas por Aporrea, podrá hacerlo utilizando nuestro Buscador y colocando allí la palabra Efemérides con el día y el mes. Las Efemérides de este día son fruto de la investigación, recopilación y elaboración efectuada por Aporrea, mediante consulta de diversas fuentes, con la colaboración de la autora de artículos y otros contenidos en este Sitio Web aporrea.org Maricarmen Gómez F.