PCV exige la liberación de Enrique Márquez quien cumple un año preso en El Helicoide

08-01-26.-El Partido Comunista de Venezuela (PCV) y Centrados en la Gente exigieron este miércoles la liberación del excandidato presidencial Enrique Márquez, detenido desde hace un año en la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) conocida como El Helicoide tras su arresto arbitrario.En un comunicado, el PCV señaló que desde el momento de su detención no se ha informado oficialmente sobre la situación jurídica del exrector del Consejo Nacional Electoral.Enrique Márquez fue detenido el 7 de enero de 2025 cuando se encontraba con su esposa. Estuvo en desaparición forzada hasta que sus familiares pudieron confirmar que se encontraba en ese lugar. El pasado 9 de octubre, su esposa pudo verlo por primera vez en prisión y aseveró que el exdiputado estaba «en perfecto estado de salud, fuerte, firme y más convencido que nunca de sus principios y valores».La organización recordó que Márquez, junto a otras organización, desde 2024 «había sostenido una línea de acción pública y sostenida orientada a construir una salida política y constitucional a la profunda crisis de legitimidad» tras el desconocimiento de los resultados de las elecciones presidenciales anunciados por el CNE, dando como ganador a Nicolás Maduro.«La detención de Enrique Márquez no constituye un hecho aislado, sino que forma parte de una escalada represiva sin precedentes que ha marcado la vida política del país durante el último año y medio. Lejos de resolverse, la crisis política venezolana se ha profundizado, acompañada de un deterioro acelerado de las garantías democráticas y de los derechos fundamentales», señaló el PCV.El partido comunista exigió una «amnistía general e inmediata» para aquellos detenidos «arbitrariamente por defender derechos constitucionales».Por su parte, Centrados también pidió en su comunicado la revisión de todos los casos y la liberación de los presos políticos «como un gesto de voluntad política que permita aliviar las tensiones sociales y permita avanzar hacia una verdadera reconciliación nacional». También exigieron el «pleno respeto» al debido proceso y las garantías fundamentales establecidas en la Constitución.