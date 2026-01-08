WSJ: Trump quiere hacerse con el control de PDVSA

Donald Trump y sus asesores están tramando un plan para "ejercer cierto control" sobre la petrolera estatal venezolana PDVSA, reporta The Wall Street Journal. Según fuentes del periódico al tanto del asunto, el plan en que están trabajando prevé la adquisición y comercialización de la mayor parte de la producción petrolera de la empresa.
El propio presidente de Estados Unidos dijo a sus ayudantes que cree que sus esfuerzos podrían ayudar a bajar los precios del petróleo hasta su nivel preferido de 50 dólares por barril, señalaron. Asimismo, la iniciativa de Washington apunta a la dominación de la industria petrolera venezolana durante los próximos años.
Recursos venezolanos en la mira
El martes, Trump anunció que las autoridades venezolanas "entregarán" a EE.UU. entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo para venderlos a precios de mercado.
"Me complace anunciar que las autoridades interinas de Venezuela entregarán entre 30 y 50 millones de barriles de petróleo de alta calidad, sancionado, a los Estados Unidos", publicó en Truth Social. Señaló que la venta se realizará a precio de mercado y que los ingresos obtenidos quedarán en sus manos, "para garantizar que se utilicen en beneficio de los pueblos de Venezuela y Estados Unidos".
Agresión contra Venezuela y secuestro de Maduro
- El sábado, EE.UU. lanzó una agresión militar masiva en territorio venezolano. La operación concluyó con el secuestro de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, quienes fueron trasladados a Nueva York.
- Caracas calificó las acciones de Washington como una "gravísima agresión militar" y advirtió que el objetivo de los ataques "no es otro que apoderarse de los recursos estratégicos de Venezuela, en particular de su petróleo y minerales, intentando quebrar por la fuerza la independencia política de la nación".
- Maduro se declaró inocente el lunes en su primera audiencia ante la Justicia de EE.UU. en el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, acusado de narcoterrorismo. Flores procedió de la misma manera.
- La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, juró el lunes como presidenta encargada del país suramericano.
- Muchos países del mundo, entre ellos Rusia y China, instaron a liberar a Maduro y a su esposa. La Cancillería rusa destacó que a Venezuela se le debe garantizar el derecho a decidir su destino sin ninguna intervención externa.